Подарок к празднику

Моноспектакль «Симфония одной души» артистки Херсонского областного русского академического музыкально- драматического театра Ружены Рублевой.

Мероприятия в эти дни проходят в основных Домах культуры региона. В селе Новотроцкое, в Скадовске, поселке Чаплынка, Геническе в честь работников культуры организованы концерты, а самых лучших наградили почетными грамотами профильного министерства.

Развитие культурной сферы в Херсонской области - один из признаков возрождения мирной жизни. Ранее Президент России Владимир Путин поручил начать восстанавливать культурные объекты в новых регионах, чтобы дать возможность местным жителям ощутить принадлежность к единому культурному, историческому, образовательному пространству многовековой и великой России.

В центре культуры и досуга Генического муниципального округа действуют кружки изобразительного искусства.

Как раз ко Дню работника культуры правительство сделало большой подарок для развития этой сферы в новых регионах страны, в том числе Херсонской области. На федеральном уровне приняли Закон «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». Этот документ позволяет включить объекты культурного наследия новых регионов в единый государственный реестр без проведения историко-культурной экспертизы.

- Все памятники культуры, архитектуры и истории, музейные коллекции и предметы, архивы и библиотечные фонды будут внесены в соответствующие реестры, фонды и каталоги. Работники музеев, библиотек и архивов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей делали все возможное, чтобы сохранить объекты культурного наследия. Теперь государство берет их под свою охрану, - отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Но пока в Херсонской области военное положение.

- Линия фронта проходит по реке Днепр, страдает значительная часть левобережья. Это остро сказывается на демографической ситуации. Сейчас во всей Херсонской области проживает около 300 тысяч человек, население уменьшилось на треть. Даже при наличии сети учреждений культуры желающих приобщаться к культурной жизни крайне мало. Проблема в неимении театров возникла после эвакуации из Херсона. Потому что здания двух существующих театров, это Академический музыкально-драматический и театр для детей, находились в областном центре. И сейчас притом что частично сохранились коллективы театров, фактически нет помещений для их работы. Мы нашли временный выход - расположили их в Геническе на базе местного Дома культуры, - сообщил заместитель министра культуры Херсонской области Артем Лагойский.

Заместитель министра культуры Херсонской области Артем Лагойский.

О строительстве и капитальном ремонте учреждений культуры пока не сообщается, все будет зависеть от выделения средств из федерального и регионального бюджетов. Но материально-техническая база в регионе обновляется: закупаются инструменты, оборудование и все необходимое для профильных учреждений.

- Средства распределены по острым потребностям: на оборудование детских школ искусств, пополнение библиотечного фонда, культурно-массовые мероприятия, изменение государственной символики, - добавил Лагойский.

Начиная с 90-х годов, в том числе на территории Херсонской области, русская культура уничтожалась оголтелыми темпами. И сейчас власти сконцентрированы не на развитии, а на ее восстановлении.

Выставка «Полководец Суворов из музейной коллекции» в Генической школе №3.

- Сейчас идет переформатирование культурной жизни региона. Она менялась искусственно на протяжении нескольких лет. Все театральные спектакли, песенная лирика, репертуар концертно-фестивальной деятельности формируется преимущественно на русском языке. Надеемся, что сможем продолжать подобную политику и она будет приносить видимые результаты уже в развитии русской культуры.

Несмотря на все трудности, мы твердо уверены в нашей победе и возрождении культурной жизни Херсонщины, - заключил заместитель министра культуры области.