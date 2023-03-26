Защита прав военных особенно важна

Отдельная роль тут у прокуроров. Как-никак, они контролируют работу самых разных структур. Причем могут защитить как интересы бойцов на фронте, так и их близких в мирных регионах.

- Особое значение имеет защита прокурорами основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей, - заявил Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Он напомнил, что прокурорам надо держать связь с властями всех уровней, чтобы максимально быстро решать вопросы.

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

В недавнем президентском указе о гособоронзаказе написано, что «исполнителям поставок продукции», если они нарушают «обязательства», «приостановят полномочия управления». Фактически речь идет о временной национализации - Минпромторгу дается право принудительно поменять все руководство компании-нарушителя.

Отдельно оговаривается, что внешнее управление будет длиться до «отмены военного положения». Сейчас оно введено только в четырех новых регионах страны. Но, скорее всего, указ будет касаться всей оборонки - и тех заводов, которые находятся в других субъектах Российской Федерации.

Решение совершенно беспрецедентное. Ведь раньше государство только решалось на национализацию проблемных банков, чтобы не оставлять сотни тысяч граждан без их накоплений.

ФРОНТУ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Выступая на коллегии ФСБ, Владимир Владимирович поручил спецслужбе всеми силами помогать фронтовой контрразведке:

- Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией, - заявил президент.

Каждое ведомство вносит свой вклад.

Херсонская область. Надпись на снаряде во время боевой работы расчета артиллерий-ского орудия Д-30 на левом берегу Днепра в зоне проведения специальной военной операции.

НОВЫЙ ФОНД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ

Во время Послания Федеральному Собранию президент рассказал об отдельном фонде для поддержки бойцов и их семей.

- Его задачей станет персональная помощь семьям погибших военнослужащих в СВО. За каждой семьей должен быть закреплен персональный работник. Уже в этом году фонд должен быть развернут во всех регионах России, - заявил глава страны.

Первый доклад правительства о создании фонда должен быть готов уже 30 марта.

- Отдельная важнейшая задача фонда - организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи - простым, по принципу «одного окна», без казенщины и бюрократии, - подчеркнул Путин.

Новая структура нужна из-за того, что сейчас помощью занимаются разные ведомства. Что-то делает Минобороны, что-то Социальный фонд, что-то муниципалитеты. Эффективность сильно зависит от конкретных исполнителей на местах. Централизация процесса должна будет улучшить поддержку ветеранов.

ПОДДЕРЖИВАЕТ ВСЯ СТРАНА

23 февраля, в День защитника отечества, Владимир Путин сказал важные слова. Он напомнил, что бойцам СВО помогает не какой-то фонд или муниципалитет, а вся страна.

- Сегодня их поддерживает вся страна. А это значит, что каждый, кто это делает, в известной степени тоже является защитником Отечества. Это и медработники, которые помогают нашим бойцам вставать на ноги, это и врачи, и медсестры, и нянечки, это, конечно же, и работники оборонных предприятий, транспортного сектора, все, кто это делает. Это даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов, - заявил президент.

КОМИТЕТ СЕМЕЙ ВОИНОВ ОТЕЧЕСТВА

В конце прошлого года президент встречался с матерями бойцов спецоперации. Тогда женщины рассказали главе государства, что объединяются в регионах для помощи фронту.

- Вы знаете, я дам поручение администрации и правительству, чтобы вот, как вы и просили, мы с вами установили прямой контакт с целью поддержки. Это мы сделаем обязательно, - глава страны пообещал поддержку.

Теперь повсеместно появляются Комитеты семей воинов Отечества (КСВО). Все помогают, кто чем может.

- Вопросы были разные: без вести пропавшие, неполная зарплата, возврат многодетных бойцов, кредиты, отпуска, выплаты. На каждый вопрос дали ответ, а там, где требуется, остальные обращения взяли на контроль до исполнения. Будем обращаться в муниципальные районы, чтобы администрации оказали поддержку женам фермеров, которые принимают участие в СВО, - рассказала о работе КСВО в Бурятии местная активистка Ольга Лоцман.