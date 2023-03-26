Объединить и помочь

Для того чтобы стать частью единой страны, мало решить бытовые вопросы и обеспечить безопасность. Не менее важное значение имеет удовлетворение духовных потребностей - то, чего народы нашей республики были лишены долгое время. Теперь решение этих задач во многом возьмет на себя филиал Дома народов России, который открыли в ДНР в середине марта.

Анализируя запрос жителей республики, филиал Дома народов России сосредоточится на социальных задачах. Первостепенной станет выстраивание взаимодействия с национально-культурными объединениями.

- Национальные автономии в ДНР существуют и активно действуют, - рассказала «КП» руководитель филиала Дома народов России Ирина Белякова. - Греки, цыгане, армяне, поляки, азербайджанцы, татары - у нас есть даже сирийское и латинское общества. С начала работы филиала нам удалось наладить взаимодействие уже с 12 национальными объединениями. Конечно, в первую очередь мы ставим перед собой социальные задачи - помочь тем, кто остался без дома, без вещей. Но не менее важно сейчас общение, место и люди, с которыми можно отдохнуть душой.

В занятии приняли участие около 150 учеников.

Еще одна важная задача - помочь национальным организациям интегрироваться в общероссийскую среду - зарегистрироваться по правилам РФ, наладить контакты с аналогичными национально-культурными автономиями в других регионах страны, найти друзей и единомышленников.

- Возможностей много, нас тепло принимают, так что впереди только углубление сотрудничества, - уверена Ирина Белякова. - Коллеги из федерального центра находятся с нами на связи, мы регулярно общаемся в чатах, делимся обстановкой и развиваемся, узнаем о деятельности федеральных структур и стараемся действовать по аналогии.

Например, совсем недавно в регион приехали представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которые показали свою уникальную культуру, фольклор, угостили жителей региона традиционными блюдами северной кухни.