Ждут с овациями

В марте 2023 года Донецкий молодежный театр отправился с гастролями в Свердловскую область. На уральской земле донецких актеров ждал плотный гастрольный график, полные залы и теплый прием искушенных театралов и простой публики.

Три спектакля в каждом городе

В большой гастрольный тур донецкий театр отправился в начале марта. Посетить Россию актеры из Макеевки смогли благодаря программе «Большие гастроли», организованной Министерством культуры России и федеральным учреждением «Росконцерт».

- Мы выехали из Макеевки 3 марта, - рассказал журналисту «Комсомолки» генеральный директор и художественный руководитель Донецкого республиканского академического молодежного театра Владислав Слухаенко. - В нашем гастрольном графике девять городов, шесть из которых расположены в Свердловской области. Сюда мы поехали не случайно - ведь именно Свердловская область взяла шефство над Макеевкой, поэтому эти гастроли имеют для нас особенное значение.

Тюмень, Курган, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, Первоуральск Ревда - во многих этих городах донецкие постановки зрители увидели впервые. На уральскую и сибирскую землю театр из Макеевки привез несколько спектаклей. В каждом городе дончане успевают сыграть по три спектакля - и двинуться дальше.

- Мы играем два взрослых спектакля - «Левша» и «Человек из Подольска», для старшеклассников - «Случайный человек», а также один детский - «У ковчега в восемь», - рассказал актер Донецкого молодежного театра Александр Кузьмин. - Впечатления самые теплые: гастроли «Росконцертом» организованы на очень высоком уровне, а прием зрителями просто потрясающий, нас встречают овациями!

Перед каждым представлением для местных жителей организовывали небольшую выставку работ учащихся макеевских детских школ искусств «Донбасс - моя любовь». Ребята отразили на картинах свои самые искренние желания - мирную жизнь. На холстах изображены храмы, театр и донецкие пейзажи.

Возможность встретиться со зрителем

Владислав Слухаенко признается: подобные гастроли имеют для театра из ДНР особенное значение.

- В Макеевке мы не имеем возможности играть на большой сцене - избегаем массовых скоплений народа, чтобы не попасть под обстрел, - рассказал худрук театра. - Только репетируем, ну и выезжаем в госпитали, в школы. Поэтому выйти на большую сцену для наших актеров особенно ценно. Тем более что зрители не просто хорошо нас принимают - видно, что публика очень театральная, что идет правильная реакция на постановку с их стороны. Для нас гастроли - это возможность встретиться со зрителями, возможность держать труппу в форме, «накатать» спектакли.

Это уже не первые гастроли донецкого молодежного театра в России. В 2022 году труппа гастролировала дважды - в марте и в ноябре.

- Нашему театру посчастливилось побывать во многих городах РФ с гастролями. Нас тепло встречали, и мы ощущали всеобъемлющую поддержку и понимание нашей сегодняшней ситуации в Донбассе от коллег повсеместно, а еще искреннее желание и готовность помочь хотя бы чем-нибудь, - отметил Владислав Слухаенко.