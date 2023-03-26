Поддержка важных инициатив

Рок-опера «Юнона и Авось» в исполнении артистов Донецкой муздрамы.

ПЕСНИ ПРО ОТВАГУ РУССКИХ СОЛДАТ

Благодаря грантовой поддержке 21 апреля - в день освобождения Мариуполя - в городе пройдет концерт «Рок за Мариуполь» с участием звезд российского рока. Трансляция будет вестись на телеканале Санкт-Петербург и Первом Республиканском телеканале Донецкой Народной Республики.

- Люди должны услышать песни, написанные для них, про них и в честь них: песни про Донбасс, про русских солдат, про их отвагу, героизм и милосердие. Они должны знать, что они на своей земле, среди своих людей, свободные, сильные и смелые, в один голос поющие «русский рок» - честный, жесткий, бунтарский, - говорят организаторы проекта, который направлен на поддержку боевого духа бойцов, волонтеров, журналистов и жителей Донбасса. Санкт-Петербург, ставший городом-побратимом Мариуполя, уже восстанавливает облик города: строит новые дома, больницы, сады, школы и не только. Но вместе с внешним обликом города важно и нужно возрождать его культурное обличие: поддерживать традиции, восстанавливать культурные ценности, организовывать досуг для граждан.

Также в рамках проекта планируется передача артистами, которые будут участвовать в концерте, инструментов в музыкальные школы города.

Рок-концерты в Мариуполе устраивают регулярно. Одни из первых прошли в освобожденном городе на территории завода «Азовсталь». Их проводили для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации и ежедневно защищают жителей Донбасса.

В апреле прошлого года Юля Чичерина выступила на «Азовстали» для военнослужащих.

ОПЕРА-ДРАМА «LE PRINCE ANDRE. КНЯЗЬ АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ»

Еще один проект-победитель - опера-драма «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский» по роману «Война и мир». Спектакль поставит композитор Алексей Рыбников в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М. М. Бровуна.

- Для нас эта наиболее актуальное произведение из русской классики. Здесь представлена стойкость духа, сила характера, невероятная воля к победе. Мне кажется, что это произведение найдет отклики в сердцах жителей Донбасса, - говорит гендиректор, художественный руководитель Донецкой муздрамы Наталья Волкова. - Проект очень масштабный, редко такие проекты получают финансирование, но мы очень надеялись, что его важность оценят. Так и произошло, это замечательно.

Наталья Волкова.

В опере-драме действительно немало моментов, которые наталкивают на проведение параллелей с современностью. Так, император Наполеон манипулирует своей армией, конвульсивно муштруя солдат в одной из сцен спектакля, как марионеток или оловянных солдатиков. На этом фоне его заявления о том, что Россию надо присоединить к Европе ради «свободы передвижения и торговли» (прообраз Евросоюза!), выглядят верхом лицемерия и цинизма.

Первый опыт совместной работы коллектива с композитором Алексеем Рыбниковым состоялся в 2017 году. Результатом этого сотрудничества стала рок-опера «Юнона и Авось» в исполнении артистов Донецкой муздрамы. Она покорила умы и сердца зрителей Донбасса. Вот уже шесть лет спектакль остается самым востребованным и самым популярным из всего репертуара театра.

Недавно коллектив театра принял участие во всероссийском гастрольно-концертном плане «Большие гастроли». Зрителям была показана жемчужина репертуара - рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова и А. Вознесенского в постановке заслуженного деятеля искусств Василия Маслия.

В гастролях приняли участие более 90 человек, использовались 2 тонны декораций и 120 костюмов. Рок-оперу увидели и оценили жители Тамбова, Липецка, Рязани, Владимира, Дзержинска и других городов. Завершился тур в Москве. На спектакль пришел автор произведения Алексей Рыбников.

- Прошло столько лет с премьеры, она была такой же трепетной, как и это исполнение, - сказал Рыбников со сцены. - Потрясающие голоса, энергия, искренность - все, что нужно для настоящего театра. Это прекрасный, замечательный коллектив. Это наш культурный фронт, который с 15-го года воюет.

Маэстро отметил, что для него это самая большая награда, которую только можно себе представить.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ОТЦЫ ДОНБАССА»

Еще один из проектов-победителей направлен на создание восьмисерийного документального фильма «Отцы Донбасса».

- Планируемая премьера сериала приурочена непосредственно ко Дню отца, который был установлен и будет праздноваться ежегодно в третье воскресенье октября и отмечаться на всей территории России, - говорят авторы проекта. - Российское медиапространство изобилует контентом, освещающим события и реалии жизни людей в Донбассе. Но, к сожалению, в нем не фигурируют документальные работы с акцентом на важнейшем предназначении мужчины - прежде всего быть отцом своих детей.

Также авторы утверждают, что сейчас в Донбассе сосредоточен огромный отцовский потенциал - гигантская палитра характеров, бесценный творческий, интеллектуальный и созидательный ресурс страны.

Съемки восьми эпизодов пройдут в Донбассе, Запорожской, Херсонской и Ростовской областях.