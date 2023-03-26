Поможем адаптироваться частному бизнесу

В республике побывал вице-президент - управляющий директор управления регионального развития РСПП Сергей Мытенков.

В пресс-службе РСПП рассказали, что представительство РСПП в ДНР разместилось в Донецке на улице Постышева, 85. Здесь будут консультировать предпринимателей. А в перспективе Российский союз промышленников и предпринимателей готов стимулировать частный сектор экономики в ДНР.

В Донецке вице-президент РСПП принял участие в совещании по вопросам привлечения инвестиций и инноваций в ДНР. Познакомиться с экономикой республики приехали представители бизнеса из других регионов России.

- У республики есть уникальная возможность уже сейчас использовать все современные и оптимальные с точки зрения цены и инвестиций технологии. ДНР не нужно проходить долгий путь модернизации - бизнесмены могут сразу пользоваться ее лучшими практиками, - отметил Мытенков.

Сергей Мытенков.

В то же время сейчас в республике объявлено военное положение, и, по словам заместителя министра промышленности и торговли республики Юрия Никанорова, из-за этого не все практики, применимые на Большой земле, можно использовать в ДНР.

Впрочем, участники совещания отметили, что у ДНР есть инвестиционный потенциал. И российский бизнес готов уже сейчас начинать работать в республике. Представитель компании, занимающейся разработкой отечественного программного обеспечения, Игорь Коптелов сообщил, что в России уже созданы IT-продукты для замещения зарубежного ПО.

Игорь Коптелов.

Программисты готовы взять на себя подготовку местных специалистов к работе с отечественными информационными технологиями. Для этого в республике создадут учебные центры.

Основная цель совещания и состояла в том, чтобы познакомить российский бизнес с правовыми и социальными реалиями работы на новом для них рынке. Более коротко - содействовать локализации бизнеса. Что является одной из задач РСПП в регионе. Эта тема стала предметом разговора Сергея Мытенкова с заместителем председателя правительства ДНР - министром промышленности и торговли Владимиром Рущаком.

Также предложено до 1 апреля на базе местного Фонда развития промышленности (ФРП) открыть «единое окно» по оказанию поддержки предприятиям, действующим в республике.

До 1 апреля Министерство промышленности и торговли региона разработает закон о промышленной политике, в котором власти определят параметры, на основании которых они будут оказывать бизнесу финансовую поддержку. Такую задачу ведомству поставил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он сообщил, что в ДНР сейчас из 69 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства только 57 тысяч являются экономически активными. Вот почему очень важна поддержка.

Хоценко рассказал, какие уже сегодня предоставляются предпринимателям финансовые и имущественные виды помощи. Это субсидирование сельхозпроизводителей, займы и гранты от Фонда развития промышленности, кредитные продукты от банков ПСБ и ЦМРБ.

- Отдельно хочу сказать о предоставлении лизинга для закупки новой техники. Процентная ставка на технику и оборудование производства РФ, ДНР и ЛНР на сегодня составляет 6%, иных производителей - 8% на срок -5 лет, - отметил премьер-министр.

СПРАВКА «КП»

Российский союз промышленников и предпринимателей - это более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики. Союз объединяет тысячи компаний во всех регионах России. Цель организации состоит в консолидации усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Выполнение поручений президента

Первый заместитель главы администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко во время визита в республики Донбасса провел с представителями местных властей рабочие совещания по выполнению поручений Владимира Путина в сфере культуры и спорта в новых регионах. Особое внимание было уделено обсуждению оснащения спортивных учреждений всем необходимым.

В самом начале совещания Кириенко напомнил, что к 1 апреля должна быть утверждена Программа развития региона. В этом году на новых территориях запланировано отремонтировать 20 учреждений культуры, а музыкальные школы и школы искусств начать оснащать всем необходимым. Заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина рассказала, что к спорту в республике будут привлекать еще больше детей и молодежи, делая спорткомплексы и спортплощадки доступными во всех городах и поселках Донбасса.

- На сегодняшний день у нас открыто 180 школьных спортклубов, которые уже частично обеспечены инвентарем. До конца года планируется совместно с Министерством просвещения РФ оснастить все школы, - сказала она.

Также на этот год запланированы культурно-образовательные поездки для 10 тысяч школьников из ДНР. Выросшие во время вооруженного конфликта дети побывают в музеях и театрах.