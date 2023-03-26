Президент России - в Донбассе

Президент встретился с жителями Мариуполя

В Мариуполь Владимир Путин прибыл не на машине, как за день до этого в Севастополь, а на вертолете. Правда, уже на аэродроме все же пересел за руль внедорожника.

- Президент часто так делает. Он любит водить машину, - рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что российский лидер соблюдал правила движения.

ЗА БАРАНКОЙ БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ

- Сейчас находимся на территории Мариупольского аэропорта, здания довольно сильно разрушены, взлетная полоса сохранилась. Будем реконструировать, планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубежом, - объяснил вице-премьер Марат Хуснуллин, все время сопровождавший главу страны.

- Когда? - уточнил Путин.

- Мы поставили его на 2025 год, сейчас ближайший аэропорт у нас в Ростове и Таганроге, 150 километров.

Судя по тому, что машину и камеру изрядно потряхивало, дорогу от самого аэропорта восстановить еще не успели. Зато президента заверили, что шоссе из Мариуполя до Донецка полностью готово. Впервые оно стало четырехполосным по всей длине.

Визит Президента России нигде не анонсировали. Мало того что движение в Мариуполе не стали перекрывать или как-то ограничивать, даже привычного сопровождения не было. Работали светофоры, как и любой водитель, президент останавливался на красный свет.

По дороге к жилому комплексу «Невский» (это первый квартал в городе с новостройками) вице-премьер докладывал об успехах. Еще до зимы во многих зданиях восстановили тепло. Скоро будет сдана больница на 300 коек.

ОНИ РАЗРУШАЛИ ВСЕ ВОКРУГ

После приезда к ЖК «Невский» президенту показали фото разрушений.

- Вот в таком состоянии было все? - уточнил Владимир Владимирович.

- Это еще самые красивые дома. Вы знаете, очень четко видно, что они делали. Там, где мы наступали, с нашей стороны ударов снарядами не было вообще. С их стороны прямой наводкой били танками.

Прямо видно, как отступали и били по домам. Просто разрушали. Специально не было никакой необходимости бить, но они разрушали все вокруг. Они даже трупы минировали, чтобы их не убирали, - возмутился Хуснуллин.

- Так называемые нацики. Нормальные люди так не делали бы, - отметил президент.

ПОКАЗЫВАЛИ ВАС В КРЫМУ, А ВЫ ЗДЕСЬ

Во дворе Путина встретили местные жители.

- Можно с вами хотя бы поздороваться? Мы только по телевизору вас видели! - попросили они.

- Надо начинать знакомиться поближе, - согласился глава страны.

- Только показали, что вы в Крыму, а вы здесь. Спасибо вам за победу! Мы дождались! Мы за вас молимся.

- Нравится вам здесь сейчас?

- Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь, - воскликнула одна из женщин.

- Будем его расширять, - пообещал российский лидер.

Местные жители пригласили президента в гости.

- И сколько у вас комнат здесь? - поинтересовался президент, зайдя в квартиру.

- Три. Было три и дали три, - ответил мариуполец.

Правда, долгих посиделок с чаем не получилось. Закончив осматривать новые дома, глава страны поехал дальше по городу. Дмитрий Песков позже рассказал, что Владимир Путин займется проблемами мариупольцев после возвращения в Москву.

- Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией, - рассказал представитель Кремля.

Обычно администрации президента нужно от нескольких дней до недели, чтобы расписать поручения президента по разным ведомствам с указанием дат, когда надо будет отчитаться о результатах.

Кстати, ни поход в гости, ни общение с местными в первоначальную программу поездки не входили.

- Изначально в плане было только посещение этого жилого комплекса, а, конечно, ни общение с гражданами, ни поход в гости - этого не планировалось. Все это было абсолютно спонтанно, - заверил Песков.

ЛЮДИ И ТРАМВАИ ГОТОВЫ ВЕРНУТЬСЯ

- По ходу президент получил абсолютно полноформатный доклад от курирующего вице-премьера о развитии городского хозяйства, дорог, восстановлении разрушенных зданий, сколько работает человек, как обеспечиваются условия работы, как подвозятся строительные материалы, - так описал поездку по Мариуполю президента пресс-секретарь главы страны.

Хуснуллин с пассажирского сиденья рассказал о всех новшествах в городе:

В парке у моря заработали церковь и мечеть.

Власти готовят новые рабочие места.

- Народ стал возвращаться, когда увидели, что идет восстановление. Стал активно возвращаться, просто семьями. Мы видим это четко и ясно, - пояснил Хуснуллин.

В Мариуполь вернулся общественный транспорт. Пока ездят 110 автобусов, а к лету хотят вернуть и трамваи.

- Приличная сеть была? - уточнил президент, заинтересовавшись трамваями.

- Сеть была достаточно большая. Здесь суммарно получалось несколько десятков километров, - ответил вице-премьер.

Льготная двухпроцентная ипотека для новых регионов может оживить местный строительный сектор. Член кабинета министров заверил, что желающие строить в Донбассе есть.

Бизнесу на первых этажах домов вообще готовы давать беспроцентные кредиты. Лишь бы рабочие места появлялись.

ЦЕНТР РЕШИЛИ СОХРАНИТЬ

В центре Мариуполя было много дореволюционных купеческих зданий и послевоенного сталинского ампира.

- Долго думали, сносить - не сносить. Все-таки приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию по реконструкции. Хотим к концу года хотя бы фасады пробовать заканчивать, - заметил вице-премьер.

Когда Владимир Владимирович проехал мимо отремонтированной поликлиники, Хуснуллин обратил внимание на полностью новый фасад.

- Задача - сделать «лицо города». Пока у нас еще получается частями, кусками, но мы планомерно идем. Если разрешите, сейчас план развития утвердим. Я хочу приехать, пожить прямо неделю,- признался Хуснуллин.

Под конец Путину показали здание филармонии.

- Очень красивая получилась, как я уже докладывал. Труппа собрана. Приехал со Ставрополья руководитель. Знаете, такой прямо очень активный человек, - продолжил экскурсию Хуснуллин.

Президент не только осмотрел восстановленное здание снаружи, но и зашел внутрь. Там его провели через отремонтированный центральный вход, актовый зал, учебные классы для музыкантов.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая пообщалась с Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в город, рассказала, что сначала увидела президента в окно, а первым его узнала ее дочь.

- Мы были дома и увидели в окно, что много людей, проходит какая-то встреча. Вначале не поняли, кто, а потом уже ребенок увидел более четко и говорит: мама, так это Владимир Владимирович! И когда уже увидели, когда президент подошел ближе к соседям, мы вышли на улицу и очутились рядом, смогли пообщаться, поприветствовать, - рассказала женщина.

По ее словам, передать словами встречу с главой государства сложно.

- Никто никого не предупреждал (о приезде Путина. - Ред.), это было полной неожиданностью для всех... Мы пережили ад, но сейчас в городе уже есть и свет, газ и вода. Фронт работ большой, мы это видим. Мы не одни - нас не оставили, это говорит обо всем, - отметила она.

Женщина также расскзала, что, пожав руку президенту, она осуществила мечту своей покойной матери. «К сожалению, моя мама не дожила, она умерла в декабре. Но она всегда очень хотела пожать руку Владимиру Путину. Она - дочь военного, у нас дедушка был военный летчик, он дошел до Берлина. Бабушка работала в госпитале. Мои родители всегда выражали пророссийскую позицию. Поэтому вся мечта матери в этом диалоге, в этой встрече осуществилась», - поделилась Ирина Волосатова.

- Когда узнал, что к нам в город приезжал Владимир Путин, я сразу не поверил! Для нас это настолько важно, что словами не передать. Это даже вселяет уверенность в завтрашнем дне. Представляю, как были удивлены те люди, которым посчастливилось пообщаться с нашим президентом, - говорит житель Мариуполя Александр Олейник.