Югра помогла восстановить более 50 многоквартирных жилых домов и социальные объекты в Макеевке

Специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа РФ оказывают помощь в восстановлении инфраструктуры Макеевки. Фото: ТГ/Пушилин

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, как экономически самодостаточный регион, всегда готов оказать помощь другим субъектам Российской Федерации. Ярким подтверждением тому является неоценимая поддержка жителей Донбасса в целом и подшефного города Макеевки в ДНР, в частности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который поблагодарил жителей Югры за помощь.

Он отметил, что силами специалистов из Ханты-Мансийского автономного округа в Макеевке удалось восстановить 58 многоквартирных жилых домов и 15 социальных объектов. В их число входят пять детских садов и десять школьных учреждений. Большие планы имеются у региона-шефа и на следующий год.

- Искренне благодарны жителям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за такую необходимую и своевременную помощь, - заявил Денис Пушилин.

В 2022 году между Ханты-Мансийским автономным округом и Макеевкой было заключено соглашение о сотрудничестве, которое предполагает всестороннюю поддержку и помощь сторон. Фото: ТГ/Пушилин

Напомним, что в мае 2022 года между Макеевкой и регионом-шефом из РФ было заключено соглашение о сотрудничестве. Теперь при поддержке Югры проходит восстановление социальных объектов, многоквартирных домов и организация отдыха и оздоровления детей из Макеевки.

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