Как продвигается восстановление Волновахи

В городе уже восстановлено тепло в 143 объектах жилой и социальной инфраструктуры города. Фото: Единый заказчик

В публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» заявили, что в Волновахе к ремонтно-восстановительным работам привлечены более тысячи строителей и свыше сорока единиц строительной техники.

В пресс-службе сообщили «Комсомолке» о том, что в городе уже восстановлено тепло в 143 объектах жилой и социальной инфраструктуры города.

- Комплексные ремонтно-восстановительные работы идут в 136 многоквартирных домах и 7 социальных объектах Волновахи. В рамках первого этапа восстановительных работ на всех объектах специалистами был полностью закрыт тепловой контур – завершен ремонт кровли, монтаж окон, дверей и новых систем отопления, - отметили в компании.

В городе уже восстановлено тепло в 143 объектах жилой и социальной инфраструктуры города. Фото: Единый заказчик

Также сообщается, что во время второго этапа восстановления строители приступили к ремонту поврежденных элементов фасадов зданий, балконов, мест общего пользования и инженерных систем.

Среди объектов, на которых «Единым заказчиком» завершены ремонтные работы - фельдшерско-акушерский пункт и амбулатория № 1, пять многоквартирных домов, школа и детский сад. Сейчас масштабные восстановительные работы продолжаются в корпусах Волновахской центральной районной больницы.

Ранее сообщалось, что «Единый заказчик» в течение текущего года планирует восстановить в Мариуполе более 50 дошкольных образовательных учреждений. Более 30 из них будут восстановлены в полном объеме – строители заменят и отремонтируют инженерные системы, проведут комплексные работы по внутренней и внешней отделке, а также электромонтажные и сантехнические работы, – отметили в пресс-службе компании.

В городе уже восстановлено тепло в 143 объектах жилой и социальной инфраструктуры города. Фото: Единый заказчик

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