В ДНР за день от обстрелов ВСУ ранены шесть мирных жителей

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике за день в результате обстрелов украинской армии и формирований националистов ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Большинство пострадавших в Донецке.

- Кировский район: по улице Кирова, 166/2 ранена женщина 1955 года рождения. Петровский район: в районе Петровского рынка ранен мужчина 1984 года рождения. На площади Победы, 17 ранен мужчина 1947 года рождения. Куйбышевский район: улица Шахтерской Славы, 9 ранены женщины 1965 и 1967 годов рождения, - говорится в сводке СЦКК.

Еще один мирный житель - мужчина 1964 года рождения - в результате обстрела украинских боевиков ранен в Докучаевске.

ВСУ применяли по мирным кварталам наряду с натовским вооружением ракетный комплект «Точка-У». Такой ракетой они уничтожили практически полностью здание водоканала в Петровский районе Донецка.

- Противник произвел запуск ракеты 9М79 из ОТРК «Точка-У», находясь на своих позициях в районе Краматорска, - проинформировали в СЦКК, назвав виновных в разрушении сугубо гражданской инфраструктуры. - Зона ответственности - 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара».

Тем временем, главный инженер ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый сообщил журналистам, что обстрел территории водоканала в Петровском районе Донецка существенно не отразится на его работе. Он отметил, что пострадала ремонтная база предприятия, но на технологическую часть это никак не влияет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медицина выходит на новый уровень: Как развивается здравоохранение в Донбассе

В больницы Донецкой Народной Республики продолжает поступать гуманитарная помощь, во многих городах идет восстановление и строительство новых объектов здравоохранения (подробнее)