В Луганск приехали именитые блогеры из Москвы

Гости в неформальной обстановке пообщались с местными блогерами. Фото: «Россия - страна возможностей»

ЛНР посетили актер театра и кино Александр Мартынов, продюсер, артист, блогер-миллионник, генеральный продюсер «Пензфильммаш» Семен Молоканов, продюсер Александр Стельмах, резидент продюсерского центра Максим Назаров. Все они - представители продюсерского центра Insight People. В пространстве президентской платформы «Россия - страна возможностей» в Луганске гости впервые пообщались с популярными блогерами Республики.

Гости в неформальной обстановке пообщались с местными блогерами. Фото: «Россия - страна возможностей»

ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ НА ВСЮ СТРАНУ

Руководитель отдела реализации специальных проектов АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Варяница рассказал о проекте «ТопБЛОГ».

Гости в неформальной обстановке пообщались с местными блогерами. Фото: «Россия - страна возможностей»

- Этот проект позволяет любому человеку, заинтересованному в развитии себя в блогосфере, заявить о себе на всю страну. Лучшие участники получают возможность заключить контракты с партнерами конкурса, отправиться в блог-туры, получить постпроектное сопровождение. В «ТопБЛОГ» также могут принимать участие специалисты в сфере интернет-маркетинга, модерирующие корпоративные аккаунты или страницы госорганизаций. Список площадок, где могут работать конкурсанты, обширен: это социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Telegram, видео-хостинги RUTUBE, YouTube, а также площадки Yappy и «Дзен», - отметил Алексей Варяница.

Гости в неформальной обстановке пообщались с местными блогерами. Фото: «Россия - страна возможностей»

ТЯЖЕЛЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД

Семен Молоканов, Александр Стельмах и Максим Назаров смогли в неформальной обстановке пообщаться с местными блогерами. Они дали советы, как развивать свои страницы в соцсетях, какой контент снимать и отметили, что блогерство - это тяжелый ежедневный труд, который должен решать проблемы и запросы читателей.

Гости в неформальной обстановке пообщались с местными блогерами. Фото: «Россия - страна возможностей»

Напомним, что президентская платформа «Россия - страна возможностей» в Луганске постоянно проводит мероприятия для специалистов разных сфер, молодежи и студентов.

Гости в неформальной обстановке пообщались с местными блогерами. Фото: «Россия - страна возможностей»

СПРАВКА «КП»

Автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы - создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.

Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия - страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

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