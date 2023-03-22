ВСУ за сутки тридцать раз обстреляли ДНР: шесть мирных жителей ранены

Здание водоканала в Петровском районе Донецка разрушено полностью Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки тридцать раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 161 боеприпас. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Здание водоканала в Петровском районе Донецка разрушено полностью Фото: Иван ЖИЛЯК

Здание водоканала в Петровском районе Донецка разрушено полностью Фото: Иван ЖИЛЯК

- Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский, Советский районы), Александровка, - говорится в сводке СЦКК.

Здание водоканала в Петровском районе Донецка разрушено полностью Фото: Иван ЖИЛЯК

За сутки в Республике в результате украинской агрессии ранены шесть мирных жителей. ЧП произошли в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке и Советском районе Макеевки. Повреждены пять домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Советском районе Макеевки и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Пострадало здание водоканала на улице Архипова, что в Петровском районе. Оно полностью разрушено. Предположительно, «Точкой-У».

Здание водоканала в Петровском районе Донецка разрушено полностью Фото: Иван ЖИЛЯК

Здание водоканала в Петровском районе Донецка разрушено полностью Фото: Иван ЖИЛЯК

На донецком направлении противник совершил двадцать пять обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии 155 (стандарт НАТО) и 152 миллиметра.

На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра.

Восстановление поврежденного дома культуры «Меридиан» в Куйбышевском районе. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

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