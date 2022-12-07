ДТП с участием микроавтобуса и грузовика под Шахтерском: Стали известны подробности крупной автомобильной аварии в ДНР

Предварительное следствие продолжается. Фото: ДНР Онлайн

Столкновение грузового автомобиля КАМАЗ и микроавтобуса Volkswagen LT35, который перевозил пассажиров по маршруту «Торез-Донецк», произошло в 8:20 7 декабря на автодороге М-21 на участке между городами Торез и Шахтерск. 14 пассажиров микроавтобуса и два пассажира автомобиля КАМАЗ скончались на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

— Два пассажира автомобиля КАМАЗ и 14 пассажиров микроавтобуса Volkswagen скончались от полученных в результате ДТП травм на месте происшествия, а два водителя указанных транспортных средств и два пассажира микроавтобуса были доставлены в больницу с телесными повреждениями, — отметили в пресс-службе ведомства.

На месте от полученных травм скончались 16 человек. Фото: ДНР Онлайн

Тем временем санавиация с донецкими медиками прибыла в Центральную городскую больницу Тореза, где сейчас находятся двое пострадавших в результате аварии. Потерпевшие в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации. Одного из пострадавших будут перевозить в Донецк, вопрос о дальнейшем пребывании второго еще решается. Об этом сообщила исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— В отделении реанимации находятся двое пострадавших, они в тяжелом состоянии. Сейчас приехала санавиация из Донецка, врачи обследуют пациентов и принимают решение о дальнейшем их пребывании. Я знаю, что одного потерпевшего будут перевозить в Донецк для оказания необходимой помощи, вопрос насчет второго еще решается, — отметила Лариса Толстыкина.

Смертельное ДТП произошло в 8:20 утра под Шахтерском. Фото: ДНР Онлайн

И.о. зампреда Правительства ДНР подчеркнула, что по поручению врио Главы ДНР сейчас прорабатывается перечень необходимых мер поддержки семьям погибших и пострадавших.

— По поручению Председателя Правительства ДНР Виталия Хоценко мы принимаем все меры, чтобы пострадавшие были обеспечены необходимыми медикаментами. Знаю, что больница укомплектована хорошо: есть медикаменты и оборудование, чтобы помочь пострадавшим выздороветь как можно скорее, — подчеркнула Толстыкина.

Напомним, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело, предусмотренное статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По предварительным данным, водитель автобуса, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении военным КАМАЗом. Предварительное следствие продолжается.

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