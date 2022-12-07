В ДТП под Шахтерском погибли 16 человек, в том числе защитники Республики: Глава ДНР поручил проработать меры поддержки семьям погибших и пострадавших

На месте работают экстренный службы. Фото: ДНР Онлайн

На трассе между Торезом и Шахтерском произошло ДТП между грузовиком и микроавтобусом. В аварии погибли 16 человек, в том числе защитники Республики. Еще четверо получили ранения. Временно исполняющий обязанности Главы ДНР выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поручил оперативно проработать меры поддержки семьям погибших и пострадавших. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Искренне соболезную родным и близким погибших сегодня в ДТП между Торезом и Шахтерском. Трагедия на трассе Т-0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники, — отметил Денис Пушилин.

Лидер Республики добавил, что в аварии травмы получили четыре человека.

— Желаю им скорейшего выздоровления, — отметил врио Главы ДНР.

На месте работают экстренный службы. Фото: ДНР Онлайн

Напомним, что о трагедии стало известно сегодня с утра. В данный момент на месте работают экстренные службы. Сейчас дорога перекрыта, а другие автомобили отправляют в объезд.

Глава Республики поручил проработать меры поддержки семьям, чьи родственники погибли и пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

— Также поручил исполняющему обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Ларисе Толстыкиной оперативно проработать необходимые меры поддержки семьям погибших и пострадавших, — добавил Денис Пушилин

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