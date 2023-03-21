Как выглядит и что происходит на самом большем полигоне строительных отходов ДНР

Сотрудник полигона выполняет контроль работы машинной установки
Фото: Александр ИВАНОВ
Территория бывшего завода «Электросталь» уже семь месяцев используется для складирования и переработки десятков тысяч тон строительных отходов. В этом месте собраны бывшие мариупольские сталинки, хрущевки, брежневки. Только выглядят они теперь иначе – огромный полигон камня, кирпичей, бетонных блоков, арматуры и древесины – весь материал отсортирован по видам.
До сотни рейсов в день с мест, где сносят непригодные для дальнейшего использования и ремонта помещения, выполняют самосвалы на этот полигон. Мусор складируется на нескольких, уже ставшими размером с 5-9 этажный дом, отвалах. Тут отходы сортируются по видам для дальнейшей переработки. И если металлы и дерево ждет путешествие на переработку в специализированные предприятия, то кирпич, камень, бетонный блок измельчается на территории полигона в специализированных дробильных машинах на гусеничных шасси. Эти агрегаты сразу выдают готовый стройматериал фракциями 0-5, 5-20, 20-40, 40-100 мм. Его можно использовать для дальнейшего создания бетона, асфальта, цемента, укладки щебеночного балласта и прочего.
Дробильная техника, которая занимается переработкой строительных отходов
Фото: Александр ИВАНОВ
Дробильная техника, которая занимается переработкой строительных отходов
Фото: Александр ИВАНОВ
Дробильная техника, которая занимается переработкой строительных отходов
Фото: Александр ИВАНОВ
Дробильная техника, которая занимается переработкой строительных отходов
Фото: Александр ИВАНОВ
Дробильная техника, которая занимается переработкой строительных отходов
Фото: Александр ИВАНОВ
На территории предприятия работают сразу несколько подрядчиков, занимающихся сортировкой и переработкой отходов – местный «Коммунальник» и компании из других регионов России.
К началу марта в городе снесено 321 строение. Из презентации вице-премьера России Марата Хуснуллина, которую он представил президенту РФ Владимиру Путину в рамках его визита в город, следует, что до конца года в Мариуполе снесут еще 86 объектов, которые не подлежат восстановлению.
Дробильная техника, которая занимается переработкой строительных отходов
Фото: Александр ИВАНОВ
Дробильная техника, которая занимается переработкой строительных отходов
Фото: Александр ИВАНОВ
Весы для контроля массы завозимых на объект отходов
Фото: Александр ИВАНОВ
Отсортированный металлолом
Фото: Александр ИВАНОВ
Масштабность полигона и комбинат «Азовсталь» на заднем плане
Фото: Александр ИВАНОВ
Масштабность полигона и комбинат «Азовсталь» на заднем плане
Фото: Александр ИВАНОВ
Масштабность полигона и комбинат «Азовсталь» на заднем плане
Фото: Александр ИВАНОВ
Вид на комбинат им. Ильича
Фото: Александр ИВАНОВ
Вид на комбинат им. Ильича
Фото: Александр ИВАНОВ
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