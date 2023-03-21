Появятся новые аттракционы: В Мариуполе реконструируют городской парк, основанный в 1863 году

Люди гуляют в парке незадолго до его закрытия на ремонт Фото: Александр ИВАНОВ

Центральный парк культуры и отдыха Мариуполя, который удачно расположен на стыке Октябрьского и Приморского районов, был основан в 1863 году. С территории парка открываются прекрасные пейзажи на Азовское море и морской порт горда, с парка имеется спуск на городской пляж.

На территории парка расположены памятники Летчикам-героям Великой Отечественной войны Семенишину и Лавицкому, Героям Гражданской Войны, Памятник Героям Великой Отечественной войны и культурно-развлекательные объекты – летний кинотеатр, городской дворец пионеров, дворец спорта «Спартак» и детские аттракционы. Все это – наследие СССР, оно не знало ремонта с 1980-х. При Украине лишь заменили лавочки и поставили несколько светодиодных фигур животных, изредка подкрашивали аттракционы, которые постепенно закрывали и сдавали на металлолом. Было и колесо обозрения, признанное аварийным и демонтированное в 2014 году.

Мариупольский городской парк, основанный в 1863 году, ждет восстановление и обновление Фото: Александр ИВАНОВ

Демонтированы непригодные к эксплуатации аттракционы Фото: Александр ИВАНОВ

Демонтированы непригодные к эксплуатации аттракционы Фото: Александр ИВАНОВ

Демонтированы непригодные к эксплуатации аттракционы Фото: Александр ИВАНОВ

Демонтированы непригодные к эксплуатации аттракционы Фото: Александр ИВАНОВ

Сейчас идет демонтаж этого обветшавшего наполнения парка. В паспорте объекта говорится, что все работы будут завершены в конце года, парк будет ориентирован на все возрастные категории. Замена и реставрация ожидает все упомянутые части излюбленного места горожан.

- Я в детстве, в 80-ые годы, когда в пионерах была, летом раз в неделю ходила сюда с папой кататься на аттракционах. Билет стоял от двух до пяти копеек, -вспоминает жительница города Валерия Максимовна. – Отцовская квартира на улице Пушкина, с которой я в детстве бегала с подругами на пляж через городской парк, уцелела во время боевых действий в Мариуполе. Теперь, с началом ремонта парка, я представляю, как моя дочь, как и я 30 лет назад, будет также ходить на море через новый и красивый парк.

Демонтированы непригодные к эксплуатации аттракционы Фото: Александр ИВАНОВ

Демонтированы непригодные к эксплуатации аттракционы Фото: Александр ИВАНОВ

Демонтированы непригодные к эксплуатации аттракционы Фото: Александр ИВАНОВ

Демонтированы непригодные к эксплуатации аттракционы Фото: Александр ИВАНОВ

Демонтированы старые лавочки и урны Фото: Александр ИВАНОВ

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