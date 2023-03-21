В ЛНР сообщили адреса и телефоны клиентских служб Социального фонда России

В освобожденном Старобельске почти нет интернета, поэтому можно подать документы на перерасчет пенсии по живой очереди. Фото: ТГ/Лантратова

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ по ЛНР сообщило адреса и телефоны горячих линий клиентских служб в Республике. Сейчас в городах и районах ЛНР действует 31 подразделение Соцфонда, в которых оказываются пенсионные и социальные услуги.

1. Клиентская служба (на правах отдела) в Артемовском районе г. Луганска - Луганск, кв. Ленинского Комсомола, д.11 - (0642) 93 55 61

2. Клиентская служба (на правах отдела) в Жовтневом районе г. Луганска - Луганск, 31-й квартал, д.14а - (0642) 50 85 62

3. Клиентская служба (на правах группы) в Каменнобродском районе г. Луганска - Луганск, - ул. К. Либкнехта, д.9а - (0642) 93 26 14

4. Клиентская служба (на правах отдела) в Ленинском районе г. Луганска - Луганск, ул. Луначарского, д.91 - (0642) 59 05 08

5. Клиентская служба (на правах отдела) в г. Алчевске - Алчевск, ул. Ленинградская, д.43 - (0242) 9 00 26

6. Клиентская служба (на правах отдела) в г. Брянке - Брянка, ул. Котовского, д.6 - (06443) 5 11 15

7. Клиентская служба (на правах отдела) в г. Кировске - Кировск, ул. Борисова, д.7 - (06446) 4 15 30

8. Клиентская служба (на правах отдела) в г. Красном Луче - Красный Луч, ул. Интернациональная, д.41 - (06432) 2 03 25

9. Клиентская служба (на правах отдела) в г. Лисичанске - Лисичанск, ул. Докучаева, д.7

10. Клиентская служба (на правах отдела) в г. Первомайске - Первомайск, ул. Куйбышева, д.18 - (06455) 4 43 63

11. Клиентская служба (на правах отдела) в г. Ровеньки - Ровеньки, ул. К. Маркса, д.134а - (06433) 5 12 36

12. Клиентская служба (на правах группы) в г. Рубежном - Рубежное, ул. Студенческая, д.35а

13. Клиентская служба (на правах отдела) в г. Свердловске и Свердловском районе - Свердловск, ул. Пирогова, д.9 - (06434) 2 55 24

14. Клиентская служба (на правах отдела) в г. Стаханове - Стаханов, ул. Пономарчука, д.13 - (06444) 5 52 15

15. Клиентская служба (на правах отдела) в Беловодском районе - пгт Беловодск, ул. Ленина, д.77 - (06466) 2 01 98

16. Клиентская служба (на правах группы) в Меловском районе - пгт Меловое, ул. Ленина, д.37 - (06465) 2 21 77

17. Клиентская служба (на правах отдела) в Лутугинском районе - Лутугино, ул. Красных партизан, д.15 - (06436) 2 37 37

18. Клиентская служба (на правах отдела) в Кременском районе - Кременная, пл. Красная, д.2 - (06454) 2 15 15

19. Клиентская служба (на правах отдела) в Новопсковском районе - пгт Новопсков, ул. Айдарская, д.13 - (06463) 2 25 01

20. Клиентская служба (на правах группы) в Марковском районе - пгт Марковка, ул. Ленина, д.20 - (06464) 9 19 09

21. Клиентская служба (на правах отдела) в Перевальском районе - Перевальск, ул. Ленина, д.39а - (0241) 4 20 73

22. Клиентская служба (на правах отдела) в г. Северодонецке - Северодонецк, ул. Шевченко, д.9

23. Клиентская служба (на правах отдела) в Сватовском районе - Сватово, пл. 50-летия Победы, д.38 - (06471) 3 39 57

24. Клиентская служба (на правах группы) в Белокуракинском районе - пгт Белокуракино, улица Ленина, д.81 - (06462) 2 23 57

25. Клиентская служба (на правах группы) в Троицком районе - пгт Троицкое, проспект Победы, д.77 - (06456) 3 13 23

26. Клиентская служба (на правах отдела) в Станично-Луганском районе - пгт Станица Луганская, ул.1 Мая, д.20 - +7(959)520 92 36

27. Клиентская служба (на правах отдела) в Старобельском районе - Старобельск, ул. Дружбы, д.1а - (06461) 3 36 76

28. Клиентская служба (на правах группы) в Новоайдарском районе - пгт Новоайдар, ул. Пролетарская, д.20к - (06445) 9 27 45

29. Клиентская служба (на правах отдела) в Славяносербском районе - пгт Славяносербск, ул. Горького, д.53 - (06473) 9 48 07

30. Клиентская служба (на правах отдела) в г. Антраците и Антрацитовском районе - Антрацит, ул. Советская, д.19 - (06431) 2 82 68

31. Клиентская служба (на правах отдела) в г. Краснодоне и Краснодонском районе - Краснодон, Микроцентр, д.20 - (06435) 6 05 01

График работы клиентских служб отделения Соцфонда по ЛНР: с понедельника по четверг - с 08:00 до 17:00, пятница - с 08:00 до 15:45, перерыв - с 12:00 до 12:45. Выходные - суббота, воскресенье.

Более подробную информацию можно найти на вкладке отделения СФР по ЛНР на официальном сайте Социального фонда России.

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