В ДНР нет никаких ограничений на проезд жителей в другие регионы

Когда в Донецкой Народной Республике проходила мобилизация, проезд через границу с Ростовской областью был ограничен. На подъезде к пограничному пункту проверяли наличие отсрочки и командировочного листа у мужчин призывного возраста. Сейчас никаких ограничений на передвижение нет.

Автомобилисты рассказывают, что на административной границе бывают очереди, но они никак не связаны с ограничениями на проезд. Все происходит довольно быстро, мужчин призывного возраста много.

— Проезд через границу с Ростовской областью свободный, ничего не проверяют, все спокойно, — рассказывает дончанин Вадим. — Очереди бывают большие, но раз на раз не приходится. Бывает, приедешь, пару часов приходится постоять, машин много, а бывает подъезжаешь и проходишь административную границу за 10 минут — паспортный контроль, осмотр машины и вперед!

— Раньше, когда граница была не административная, а государственная, еще до нашего воссоединения, их было две — сначала граница Донецкой Народной Республики, потом граница России. Были таможенные декларации и прочее. Времени уходило много. Сейчас ничего этого нет, одна граница и быстрый осмотр, — говорит житель Макеевки Никита Гуртов.

В ДНР нет никаких ограничений на проезд жителей в другие регионы

О том, что никаких ограничений на выезд за пределы Донецкой Народной Республики нет, заявил временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин.

— Специально для людей, интересующихся отменой запретов на передвижение в сторону Ростовской области и других субъектов Российской Федерации: На территории Донецкой Народной Республики отсутствуют действующие любого рода нормативные правовые акты, запрещающие передвижение, поэтому отменять нечего, — заявил Пушилин.

Руководитель Республики пояснил, что ранее на основании части 2 статьи 20 Закона Донецкой Народной Республики от 17 февраля 2015 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Донецкой Народной Республике» гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещался выезд с места жительства без разрешения Военного комиссариата.

В связи с принятием Республики в состав Российской Федерации и окончанием мобилизационных мероприятий какие-либо ограничения на передвижение граждан между Донецкой Народной Республикой и иными субъектами Российской Федерации отсутствуют.

Таже врио Главы подчеркнул, что в настоящее время вопросы, связанные с проведением мобилизации, регулируются исключительно федеральным законодательством Российской Федерации.

Ранее Пушилин заявил, что мобилизации в Республике нет. Все мобилизационные мероприятия без соответствующего распоряжения Президента России Владимира Путина считаются незаконными.

— Так как мы субъект Российской Федерации, все мобилизационные мероприятия происходят исходя из указов Президента, распоряжений — никак иначе. Все иные действия на местном уровне считаются незаконными, — отметил руководитель региона.

Жители Республики, которые сталкиваются с неправомерными действиями по этому вопросу, могут обратиться на «горячую линию» по номеру: 45-0-45. Сперва она была круглосуточной, но когда количество обращений снизилось, что означает, что ситуация нормализовалась и перегибов с мобилизацией на местах не наблюдается, ее работу перевели только на дневное время.

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