В Донецке в Куйбышевском районе в результате удара из натовского вооружения погиб мирный житель

ЧП произошло по улице Белостокская. Фото: Архив «КП»

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района украинскими фашистами по улице Белостокская, 49 погиб мужчина 1967 года рождения, - отметил мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) добавили, что за 20 минут по прифронтовому Куйбышевскому району было выпущено 16 снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО). Уточнятся, что обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в оккупированных Карловке и Нейталово.

Прямое попадание в частный жилой дом №46 на улице Арсенальной в Куйбышевском районе столицы Фото: Иван ЖИЛЯК

Тем временем, по оперативным каналам СЦКК пришла дополнительная информация о разрушениях в городе.

Куйбышевский район:

- улица Арсенальная, 46 (прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием);

- Улица Мельникова, 24, 26 (частные жилые дома).

Прямое попадание в частный жилой дом №46 на улице Арсенальной в Куйбышевском районе столицы Фото: Иван ЖИЛЯК

Петровский район:

- улица Житная, 8 (частный жилой дом.)

Напомним, что за сутки в ДНР обстрелами ВФУ были повреждены 27 домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры. Противник выпустил по Республике почти 150 снарядов и ракет. Ранения получили пять мирных жителей в Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка.

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