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Происшествия20 марта 2023 15:00

В Пролетарском районе Донецка водитель «Мерседеса» сбил пешехода на «зебре»

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
За выходные дни на дорогах республики сотрудники ГАИ зафиксировали 444 нарушения правил дорожного движения. Фото: МВД ДНР

За выходные дни на дорогах республики сотрудники ГАИ зафиксировали 444 нарушения правил дорожного движения. Фото: МВД ДНР

В Донецке в Пролетарском районе Донецка 42-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz V 200 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

- От полученных в результате ДТП травм 46-летний мужчина скончался на месте происшествия, - констатируется в сообщении.

Еще случай. 18 марта в Жовтневом районе Мариуполя 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo при перестроении по полосам движения не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Honda XL 700 V, который двигался прямо в попутном направлении. В результате ДТП 44-летний водитель мотоцикла был травмирован.

ДТП в Мариуполе. Фото: МВД ДНР

ДТП в Мариуполе. Фото: МВД ДНР

За выходные дни, 18 и 19 марта, на дорогах Республики сотрудники ГАИ зафиксировали 444 нарушения правил дорожного движения (ПДД), в том числе выявили и отстранили от управления транспортными средствами 26 водителей, находившихся за рулем подшофе.

Совершено три ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб и двое получили травмы. Зарегистрировано пять ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и интервал, быть предельно внимательными при совершении маневров, проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Пешеходы также должны быть внимательны при переходе дороги и помнить о том, что выходить на проезжую часть можно, лишь предварительно убедившись в своей безопасности.

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