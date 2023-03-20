В Пролетарском районе Донецка водитель «Мерседеса» сбил пешехода на «зебре»

За выходные дни на дорогах республики сотрудники ГАИ зафиксировали 444 нарушения правил дорожного движения. Фото: МВД ДНР

В Донецке в Пролетарском районе Донецка 42-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz V 200 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

- От полученных в результате ДТП травм 46-летний мужчина скончался на месте происшествия, - констатируется в сообщении.

Еще случай. 18 марта в Жовтневом районе Мариуполя 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo при перестроении по полосам движения не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Honda XL 700 V, который двигался прямо в попутном направлении. В результате ДТП 44-летний водитель мотоцикла был травмирован.

ДТП в Мариуполе. Фото: МВД ДНР

За выходные дни, 18 и 19 марта, на дорогах Республики сотрудники ГАИ зафиксировали 444 нарушения правил дорожного движения (ПДД), в том числе выявили и отстранили от управления транспортными средствами 26 водителей, находившихся за рулем подшофе.

Совершено три ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб и двое получили травмы. Зарегистрировано пять ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и интервал, быть предельно внимательными при совершении маневров, проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Пешеходы также должны быть внимательны при переходе дороги и помнить о том, что выходить на проезжую часть можно, лишь предварительно убедившись в своей безопасности.

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