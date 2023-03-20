В ДНР растет количество заболевших коронавирусом: за неделю выявили 558 случаев

Бесплатную вакцинацию проводят в прививочных пунктах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С 14 по 20 марта в Донецкой Народной Республике выявлено 558 случаев заболевания COVID-19.

- За неделю выявлено 221 случай пневмоний. Из них госпитализировано 137 человек, - говорится в сообщении Минздрава.

В это же время сняты с учета после выздоровления 155 пациентов, четыре человека умерли. На текущий момент на лечении в стационарах находится 341 пациент, еще 480 - наблюдаются амбулаторно.

С марта 2020 года Минздрав ДНР зарегистрировал 180 029 случаев COVID-19: выздоровели - 153 561, не перенесли болезнь - 10 452 человек.

Для недопущения распространения коронавируса медики настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики и санитарно-гигиенические рекомендации.

- Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей, а также надевайте маску в общественных местах, - советуют врачи-инфекционисты.

При этом стоит помнить, что вакцинация от COVID-19 остается наиболее эффективной и безопасной мерой защиты своего здоровья и здоровья окружающих. Информацию о бесплатной вакцинации и прививочных пунктах можно почерпнуть на официальном сайте Минздрава ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочется, чтобы крик мой услышал весь мир»: Жители пишут письма погибшим детям Донбасса

С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 200 детей, тысячи – ранены (подробнее)