«Самое главное - это помощь людям»: Луганские волонтеры участвуют в международном форуме #МЫВМЕСТЕ-2022

Форум #МЫВМЕСТЕ объединил больше 10 тысяч человек. Фото: #МЫВМЕСТЕ

С 4 по 7 декабря в Москве проходит международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2022. Он объединил больше десяти тысяч человек из России и более чем 45 стран мира. Впервые в мероприятии приняли участие и представители новых регионов РФ. От Луганской Народной Республики участие в форуме приняли 150 человек.

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

Среди них – луганчанин Андрей Самойлов. Парень рассказал «Комсомолке», что принял решение стать волонтером в самом начале вооруженного конфликта в Донбассе, еще будучи школьником.

- Сначала, обучаясь в школе №33 имени И.С.Малько, был активистом волонтерского движения «Огонь Прометея», - рассказывает Андрей. - А поступив в университет, активно занимался волонтерский деятельностью со студентами. Принимал активное участие в акциях общественного движения «Мир Луганщине» - «Рука помощи» - это помощь маломобильным гражданам на пешеходном переходе Станица-Луганская (до спецоперации – линия разграничения с подконтрольной Киеву территорией Луганщины, - Авт.), а также в других азличных акциях городского и республиканского формата.

Несмотря на достаточно молодой возраст, Андрей уже добился достойных карьерных результатов. Он - председатель Молодежного парламента ЛНР, член Молодежного парламента при Государственной Думе РФ, член Президиума Луганского регионального отделения партии «Единая Россия» и помощник Председателя Народного Совета ЛНР.

- Самое важное в моей деятельности - это не только обещать, но и делать. Чтобы все инициативы и идеи, которые молодежь хочет реализовать, могли быть воплощены в жизнь, - признается Андрей Самойлов.

Андрей Самойлов

А еще Самойлов в этом году выиграл грант от Росмолодежи на реализацию проекта «Здоровое поколение», направленного на популяризацию дворового спорта, который он развивает на территории Республики уже три года.

- Мечтаю о том, чтобы война поскорее закончилась в нашей стране. Сам, находясь на передовой, я понял, что мирное небо над головой - это самая большая ценность, которая только может быть. Уверен, что солдаты наших Вооруженных сил смогу обеспечить мирное небо для наших детей.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

А выпускник Луганского государственного университета имени Владимира Даля Филипп Дробиняк занимается волонтерской деятельностью с 2016 года, с того момента, когда познакомился с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». А сегодня парень – координатор этого движения в Луганской Народной Республике.

- Мы занимаемся сохранением исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, помогаем ветеранам, в интерактивной форме рассказываем о событиях Великой Отечественной войны и достижениям Российской Федерации в сфере культуры, науки и спорта и многое другое, - рассказывает Филипп. - В нашем деле главное искренность к окружающим людям, чистота помыслов, которые руководствуют тобой при совершении тобой добрый поступков для нуждающихся людей.

Филипп Дробиняк

В планах у Филиппа Дробиняка развивать движение «Волонтеры Победы» на территории Республики и продолжать рассказывать ребятам о тех страшных событиях Великой Отечественной войны, чтобы эти события никогда не повторились снова.

Владислава Грашкина тоже приехала на международный форум гражданского участия в Москву. Девушка – студентка, обучается в Луганском госуниверситете имени Даля. Обучение она совмещает с работой менеджера волонтерского корпуса в Луганском штабе Всероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ.

- Добровольцем я решила стать еще в 2017 году в своем родном городе Краснодоне, тогда началась деятельность молодежного совета при главе администрации города Краснодона и Краснодонского района, - говорит Владислава «КП». - Я стала собирать молодых людей, которым была интересна деятельность добровольца, и которые любили помогать людям вокруг.

Владислава Грашкина

Владислава рассказала, что сейчас, работая в волонтерской организации, она занимается сопровождением государственных концертов, разгрузкой гуманитарной помощи, адресной помощью населению и многим другим.

- Мероприятий было настолько много, что обо всем и не расскажешь, - сказала Грашкина. - Самое главное - это помощь людям.

Я мечтаю о том, чтобы все наши задумки добрых дел реализовались, в наших планах множество мероприятий, которые мечтаем запустить у нас в Республике, один из них – уже в действии, это «Елка желаний». Мы очень хотели подарить новогодние настроение нашим маленьким жителям, а также детям наших бойцов СВО, и это у нас получилось, - рассказала Владислава Грашкина.

ГЕРОИЧЕСКИЕ ВРАЧИ-ДОБРОВОЛЬЦЫ

Главное событие форума – награждение победителей премии #МЫВМЕСТЕ. В спецноминации «#МЫВМЕСТЕ — Россия» победил главный врач новочеркасской больницы, депутат Городской Думы Новочеркасска Ростовской области Борис Гуркин.

- Когда началась спецоперация я понял для себя, что должен поучаствовать, помочь людям. Нас было 15 человек, мы поехали в ЛНР. Там оказывали медицинскую помощь жителям Республики, военнослужащим. За это время мы выполнили 117 операций, - рассказывает победитель номинации. - Я хотел бы поблагодарить всех врачей-добровольцев, с которыми мне посчастливилось вместе работать. Это не только моя победа, это победа всех врачей добровольцев.

Борис Гуркин

А дончанин Владимир Тараненко - стал «Волонтером года». Награду ему вручал президент Российской Федерации Владимир Путин.

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