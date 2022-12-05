Многоэтажка в центре Донецка превращается в «ледовый дворец»

Сосульки на фасаде дома появились прямо на глазах самих жильцов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вечером в воскресенье, 4 декабря, жильцы дома №112, что на площади Бакинских Комиссаров, всполошились. Прямо у них на глазах на фасаде дома стали появляться сосульки, а в самом подъезде завоняло побелкой и на всех этажах образовываются лужи.

Сосульки на фасаде дома появились прямо на глазах самих жильцов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Судя по разводам на стенах и потолках, виной всему съемная квартира № 64 на 5 этаже. В ней или смежном межстенном пространстве и произошел злополучный порыв. Но как бы там ни было, чтобы остановить затопление дома, слесарям жилищно-эксплуатационного управления нужно попасть именно в 64-ю квартиру.

Хозяйку указанного жилья пока жильцам разыскать не удалось. Ее по той же причине разыскивают и жильцы соседнего подъезда.

Так выглядит боковой вход в районную аптеку, расположенную на первом этаже Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- У нас воды нет с 23 февраля, - рассказывает «КП» житель дома №112 Сергей Николаевич. - Нет никакого сомнения, что прорвала труба отопления. Воду в округе набирают в подвалах – выше пока, к сожалению, не выдавливает…

Жильцов удивляет позиция ЖЭУ №1 Куйбышевского района города Донецка. Уже в обед 5 декабря секретарь заявила, что их контора не в курсе аварии. Примечательно, что ледяная река через весь двор увеличивается и сейчас. А если, не дай Бог, кто-нибудь из жильцов упадет и что-нибудь себе сломает, в суд нужно будет подавать не на ЖЭУ?

Ледяная река через двор представляет реальную угрозу Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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