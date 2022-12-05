В ЛНР жители освобожденной Чабановки сами восстановили школу, которую закрыли киевские власти для размещения украинских военных

Начальные классы приступили к изучению русского языка. Фото: Лугань-Медиа

В селе Чабановка Новоайдарского района после более чем годичного перерыва открылась школа, восстановленная при поддержке Тамбовской области.

На торжестве звучали стихи от детей, музыкальная композиция в исполнении учителя и клятва школьников прилежно учиться, беречь имущество и следить за порядком. Можно не сомневаться, что ребята и девчата исполнят свое обязательство. Ведь восстанавливали школу их родители и неравнодушные селяне, используя поставленные Тамбовской областью строительные материалы. Также шефы обеспечили учебное заведение необходимым оборудованием.

- Мы, наконец, перерезали ленту на открытии Чабановской школы. Это уже 13-я открытая в Новоайдарском районе школа. И эта возможность у нас есть благодаря нашим шефам из Тамбовской области, а также родителям наших учеников, неравнодушным к школе и своим детям, которые вложили огромные силы и почти с нуля восстановили школу, – рассказал глава администрации Новоайдарского района Владимир Подольский.

Ученик 7-го класса Иван Вус рассказал, что в школе стало лучше, чем в прошлые годы. Фото: Скриншот видео ТК «Родной»

В Чабановской школе везде поставили новые стеклопакеты, выполнили внутреннюю отделку, восстановили отопление на твердом топливе. В дальнейшем его заменят газовым оборудованием.

- Мне понравилось, в школе стало лучше, чем в прошлые годы, - говорит ученик 7-го класса Иван Вус.

В этой школе он проучился пять лет. А больше года назад украинские власти закрыли учебное заведение – здесь разместились военные ВСУ. Дети были вынуждены добираться до ближайших школ за десятки километров.

Теперь же в Чабановку едут ученики из соседних сел. Семикласснице Раисе Кравченко и восьмикласснице Яне Никитюк так удобно и ближе. Тем более, что детей возит школьный автобус. Это повлияло на выбор учебного заведения.

- В школе нравится. Здесь хорошие учителя, хорошее обучение. Рада, что здесь учусь, - делится впечатлениями Яна Никитюк.

Раиса Кравченко (слева) и Яна Никитюк из соседних сел ездят в школу на школьном автобусе. Фото: Скриншот видео ТК «Родной»

С каждым днем количество учеников в школе прибавляется. Начальные классы приступили к изучению русского языка. А старшеклассники осваивают новые ноутбуки. Углубленное изучение информатики стало возможным благодаря кураторам из Тамбовской области. Именно они обеспечили школу всем необходимым.

- Пособия, тетради, карты, схемы – всем обеспечены. Все учебники соответствуют федеральным стандартам, - говорит начальник отдела образования администрации Новоайдаровского района Ольга Пяташ.

Старшеклассники осваивают новые ноутбуки. Фото: Скриншот видео ТК «Родной»

Новоайдарский район и Тамбовская область в июле заключили соглашение о сотрудничестве. Глава ЛНР Леонид Пасечник, присутствовавший на церемонии подписания документа, отметил, что на протяжении десятков лет Донбасс украинской властью обеспечивался по остаточному принципу.

А на освобожденных территориях Республики Киевом оставлена «разруха и полнейший хаос».

- Мы сами не справимся с этой ситуацией. Для нас очень важна помощь не только в плане экономики. Поверьте, нам очень важна и такая чисто человеческая поддержка, - добавил руководитель Республики.

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