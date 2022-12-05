Ранним утром центр Донецка ВСУ расстреляли из «Града»: Под огонь попал район Пожарной площади, ЦУМа и парк имени Щербакова

Пожарные оперативно ликвидировали огонь в здании на улице Артема, 7, возникшее от прямого попадания снаряда. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 5 декабря, ранним утром украинские боевики снова ударили из «Града» по центру Донецка. Сгорели дома, поврежден храм, ранены двое жителей, в том числе подросток 2007 года рождения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В 3:49 был обстрелян Ворошиловский район. Из населенного пункта Тоненькое выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». В результате попаданий в районе Пожарной площади произошло возгорание двух зданий, в нескольких домах нарушено остекление, — рассказал Кулемзин.

Прямое попадание в храмовую постройку на территории церкви Рождества Христова. Фото: ТГ/Кулемзин

Под огнем оказались улицы Артема, Постышева, Горького и Федора Зайцева — в районе пересечения с проспектом Труда, где находятся центральный универмаг, городской отдел ЗАГС, казначейство, торговые объекты, а также жилой сектор.

Обстрелом повреждены музыкальная школа, Храм Рождества Христова. Снаряды разорвались и в парке имени Щербакова.

В представительстве ДНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрелов:

- ул. Кобозева, 5 - прямое попадание в храмовую постройку на территории церкви Рождества Христова;

- ул. Постышева, 21 - прямое попадание в салон ритуальных услуг «Реквием», зафиксировано возгорание;

- прямое попадание в административное здание по ул. Артема, 7, зафиксировано возгорание;

- ул. Постышева, 21/1 - частный жилой дом;

- ул. Горького, 26 - прямое попадание в частный жилой дом, зафиксировано возгорание;

- ул. Федора Зайцева, 34 - прямое попадание в частный жилой дом, зафиксировано возгорание.

Снаряды разорвались и в парке имени Щербакова. Фото: ТГ/Кулемзин

Спасатели МЧС оперативно выехали на места возгораний и потушили пожары. А коммунальщики уже убирают строительный мусор с улиц и стеклят окна.

- Наш город, как птица Феникс, всегда восставал из пепла! В Музыкальной школе будут слышны не звуки разрывов снарядов, а детский смех, - написал в своем телеграм-канале мэр столицы Алексей Кулемзин.

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