Школьники заново узнают историю

Ученики кадетского класса из Свердловска посетили родину молодогвардейцев - Краснодон.

Ученики кадетского класса из Свердловска посетили родину молодогвардейцев - Краснодон. Как известно, здесь расположен крупнейший тематический музей, посвященный знаменитой комсомольской антифашистской организации «Молодая гвардия».

Так, в Краснодоне действует патриотический проект - Почетная Республиканская Вахта Памяти Пост № 1 (сокращенное наименование участников проекта «постовцы»).

Первый юнармейский пост № 1 в Краснодоне у могилы молодогвардейцев был установлен 10 мая 1975 года. В начале 90-х эта традиция была прервана. В апреле 2016 года несение Вахты Памяти возобновили. С тех пор этот обычай бережно сохраняется.

- В почетный караул нужно заступать строго по уставу. Думаю, мне это пригодится, когда я примерю уже не кадетские, а офицерские погоны, - говорит житель Свердловска Никита Войтенко.

- У нас в скором времени пройдет республиканский конкурс почетных караулов. Соревнования будут серьезными, - рассказала Елена Чигридова.

Следом за свердловчанами в Краснодоне побывали школьники из Рубежного и Лисичанска.

- У нас в прошлом году побывали около сотни тысяч человек, - говорит директор музея Наталья Николаенко. - Было много студентов, школьников. Посетителей музея все больше.

Сейчас много ребят приезжает с освобожденных территорий - Лисичанск, Рубежное, Меловое, Станица Луганская. И у нас есть передвижная выставка «Маршруты памяти», мы ее передаем в освобожденные города. Запланировали побывать на всех 14 территориях ЛНР, рассказать о подвиге «Молодой гвардии».

Кристина Карагозина.

- Мне очень нравится Ульяна Громова, - говорит Кристина Карагозина из Лисичанска. - Прадедушка родом из Краснодона, рассказывал моему деду и папе о молодогвардейцах. В городе все знали родственников подпольщиков, их уважали. Уля хорошо училась, но не выехала в тяжелое время оккупации в мирные города. Не могла оставить свою больную маму.

Во время конфликта в Донбассе многие мои знакомые тоже так поступили - не бросили своих родных. А еще Уля была невероятно смелой - водрузила флаг СССР на шахте, собирала медикаменты для бойцов Красной армии, даже хранила оружие дома.

Сейчас подвиг наших ровесников видится по-особенному. Фраза, которую Уля сказала маме: «Лучше смерть стоя, чем жить на коленях», - для меня очень актуальна. У Ули был дневник, куда она вписывала цитаты известных людей. Такой есть и у меня, только электронный. Очень помогает!