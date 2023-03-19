За документами - в одно окно

Жители удобство оформления документов через МФЦ оценили.

В Херсонской области оформить документы, например, на пособие или жилищный сертификат, да и любые другие, можно по системе «одного окна». Специалисты в МФЦ помогут собрать нужный пакет бумаг и сдать их в ответственное ведомство. А чтобы потом узнать статус заявки, достаточно позвонить на горячую линию. То есть благодаря многофункциональному центру получать нужные документы в госведомствах стало гораздо проще и быстрее. Самому обивать пороги больше не нужно.

Страничка МФЦ Херсонской области в социальной сети одна из самых популярных в регионе. Множество людей заходят сюда ежедневно, чтобы узнать часы работы офиса, задать вопросы и оперативно получить на них ответы. Правда, сотрудники объясняют, что узнать о том, на какой стадии оформления находятся документы, лучше по телефону: разглашать персональные данные они не могут.

- Я написала в соцсети в МФЦ, потому что не могла дозвониться, мне тут же ответили - дали правильный номер. Потом узнавала про получение жилищного сертификата. Конечно, документов надо много, времени тоже, но в МФЦ всегда оперативно отвечали, успокаивали. Сертификат уже у нас на руках, это главное, - делится жительница Геническа Лариса Гашутина.

Перед тем, как в МФЦ будет запущена новая услуга, сотрудники проходят обучение у специалистов соответствующего ведомства, изучают опыт Крыма и других регионов.

Пособия через МФЦ

Сейчас в многофункциональный центр можно обратиться за оформлением единовременных выплат, жилищного сертификата, ИНН, СНИЛСа, материнского капитала и единовременной помощи на детей. Пока - шесть видов услуг.

- На каждую заложено определенное время. Дольше всего оформлять документы на маткапитал, - объясняют в МФЦ.

Если гражданин желает получить сразу две или более услуги, он должен сообщить об этом при записи по горячей линии, чтобы ему выделили достаточно времени.

- Все пакеты документов озвучивает наш кол-центр. Нужны СНИЛСы, чтобы граждане были гражданами РФ, все документы оригинальные, - рассказал руководитель Генического филиала МФЦ Херсонской области Александр Хохлов.

Сотрудники признаются, что есть и сложные моменты. Главный - невозможность собрать полный пакет необходимых документов, из-за чего нельзя достоверно установить обоснованность выдачи, скажем, сертификатов. Также сильно тормозит процесс отсутствие стандартов документации. Например, справки, подтверждающие проживание человека в Херсонской области, выдают разные инстанции. На проверку их легитимности уходит время.

Но эти вопросы уже решаются. Например, применяется инструмент электронной подписи (ЭПЦ). Получив справку с ЭЦП, специалисты из МФЦ уже не тратят силы на ее проверку.

Мобильный Социальный офис

Мобильный социальный офис уже побывал в селах Большая Лепетиха, Малая Лепетиха, Князе-Григорьевка.

В Херсонской области работает и мобильный социальный офис (МСО). Его работу уже оценили жители сел Большая Лепетиха, Малая Лепетиха, Князе-Григорьевка. Люди получили в «офисе на колесах» пенсионные и социальные выплаты, а также смогли проконсультироваться со специалистами МФЦ, министерства труда и социальной политики Херсонской области, Пенсионного фонда, миграционной службы. Все они - в составе выездной бригады выезжают в села.

СПРАВКА «КП»

С помощью МФЦ Херсонской области уже получено более 290 рекомендованных к одобрению заявлений по единовременным выплатам и выдано 260 жилищных сертификатов. В рамках программы «Мобильный социальный офис» проведено 7 выездов в труднодоступные населенные пункты.

Для того чтобы жители не стояли и не мерзли в живой очереди, создана единая горячая линия для записи на прием в МФЦ: +7 860 26 90 100.

Узнать статус заявки по жилищным сертификатам и единовременным выплатам можно только по телефону единой горячей линии или же прийти в офис МФЦ и узнать лично, предъявив документы, подтверждающие личность. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

График работы Скадовского и Генического МФЦ.

С пн. по сб. - с 9.00 до 17.00.

Созданы отдельные очереди для оформления и получения ИНН и СНИЛС.

СКАЗАНО

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо:

- Идет адаптация социальной помощи в правовое поле России, а в Российской Федерации социальная работа очень объемная - это пенсионные выплаты, финансовая поддержка семей с детьми, многодетных, малоимущих. С 1 марта в Херсонской области все эти виды поддержки развиваются. Это возможность жить лучше, чувствовать себя в безопасности.