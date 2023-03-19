Своих не бросаем!

Татьяна Кузьмич встретилась с эвакуированными жителями Херсонской области на Дону. Фото: Администрация Херсонской области

В Херсонской области не теряют связь со своими жителями, даже если они выехали за пределы региона. Так, заместитель губернатора по работе с эвакуированными Татьяна Кузьмич вместе с представителями ответственных министерств, ведомств и служб посетила пункты временного размещения, расположенные в Неклиновском районе Ростовской области.

На момент визита замгубернатора в Ростовской области находился 741 эвакуированный житель Херсонской области (из них 134 - дети), большая часть уже получила государственные жилищные сертификаты и единовременные выплаты (по состоянию на 22 февраля получен 561 сертификат). Татьяна Александровна подробно рассказала о самых частых проблемах эвакуированных людей и как они решаются.

ТОПОНИМЫ БЕЗ ОШИБОК

Для получения выплат и жилищных сертификатов необходимо, чтобы все документы у заявителя были в порядке. Выплаты регулируются Постановлением правительства России 1856, и оно просто не может предусмотреть всевозможные ситуации, поэтому постоянно появляются уточнения.

- Например, на выплаты и сертификаты могут рассчитывать люди, прописанные на правобережье Херсона, и жители отдельных районов на левом берегу - список утвержден протоколом заседания рабочей группы по реализации специального инфраструктурного проекта на получение единовременной социальной выплаты 100 000 рублей и государственного жилищного сертификата, но в него внесены не все населенные пункты, которые там обозначены, - объясняет Татьяна Александровна.

Пробелы постепенно устраняются на законодательном уровне в Москве, но на это нужно время.

- Или, например, супружеская пара. У нее в паспорте город прописки Новая Каховка, а у мужа - Н. Каховка. Первый вариант считается правильным при оформлении выплат, а чтобы второй признали тождественным первому тоже нужно время, - продолжает замгубернатора.

ЕСЛИ ДОКУМЕНТ ПОТЕРЯЛСЯ

Если во время эвакуации были утеряны документы кого-то из членов семьи, то восстанавливать их нужно через ЗАГС по месту нахождения.

- Местное отделение ЗАГСа направляет запрос на министерство юстиции Республики Крым, которые оформляют дубликаты, - объясняет цепочку действий Татьяна Александровна.

- Когда нужно подтвердить, что человек, имея другую прописку, жил и трудился в нашем регионе, Межведомственная комиссия запрашивает данные у глав районных администраций, а те на основе сведений домовой книги могут выписать документ, подтверждающий проживание данного гражданина в каком-либо районе. Такие документы, как справки от врача, приказы с места работы, банковские чеки на оплату и другое, - все в сумме должно свидетельствовать о том, что человек находился в Херсонской области.

ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ БЫСТРЕЕ

Встречаются и проблемы с задержками по выплатам - зарплат, пенсий, детских пособий и социальных выплат инвалидам. Этот вопрос сейчас решается значительно быстрее: теперь достаточно прийти в любое отделение Социального фонда России по месту нахождения, написать заявление, и сотрудники отправят запрос в Херсонскую область, подтвердят информацию, после чего деньги поступят на счет.

Кстати, что касается банковских карт, на которые люди получают выплаты. Не всем здоровье позволяет выехать в город для их оформления. Во время визита была достигнута договоренность: в один из ПВР к маломобильным гражданам приедет представитель банка для оформления карт, на которые они смогут получить выплаты.

Есть и другие вопросы, которые стали решаться проще. Так, для оформления единовременной выплаты и получения государственного жилищного сертификата мамам с детьми, экстренно эвакуированным в различные субъекты Российской Федерации, чьи мужья остались на территории Украины, достаточно письменного объяснения, что муж не претендует на выплаты и долю в приобретенном имуществе при реализации ГСЖ.

Для более оперативной и продуктивной работы в Херсонской области было создано Управление по работе с эвакуированными жителями и запущена горячая линия.

С декабря по февраль сотрудники принимали по сотне звонков в день, обрабатывали обращения из приемной в приложении «Телеграм» и поступивших в херсонскую администрацию.

Для решения спорных вопросов, которые возникают при оформлении документов на получение единовременной выплаты и государственного жилищного сертификата, была создана Межведомственная комиссия в Херсонской области. Работа аналогичных комиссий запущена в нескольких регионах, где есть наши эвакуированные жители. Это во многом облегчает решение проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются херсонцы, находясь в разных субъектах Российской Федерации.

Кроме того, Татьяна Кузьмич встречалась с эвакуированными в Московской области, Крыму, дважды на Кубани и теперь на Дону.

- Личные встречи позволяют наладить более тесное взаимодействие с различными органами власти, от которых зависит решение вопросов наших эвакуированных жителей, - подчеркнула Татьяна Александровна.

В ходе общения с эвакуированными и представителями ответственных ведомств были обозначены основные пути решения волнующих херсонцев вопросов. В их числе: усиление взаимодействия с работниками социальных служб в вопросах выплат и активизация работы миграционной службы. Также Татьяна Кузьмич взяла на личный контроль несколько случаев, среди которых задолженность по зарплате, восстановление утерянных документов студентов, содействие в процедуре установления опекунства.

КУДА ЗВОНИТЬ

Контактные телефоны для решения проблемных вопросов эвакуированных жителей Херсонской области:

+7-990-228-14-20 (горячая линия). Заместитель губернатора по работе с эвакуированными жителями Херсонской области;

8-800-100-00-01 (горячая линия). Социальный фонд России (вопросы по начислению пенсий, выплат на ребенка, ежемесячных выплат по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста);

8-800-100-74-59, 8-800-700-72-14 (горячая линия). Фонд развития территорий (получение выплат и сертификатов);

+7-990-031-84-08. Получение паспортов граждан России по документам, поданным на гражданство РФ в г. Херсоне и г. Новая Каховка;

+7-990-058-79-73. Миграционная служба в Геническе;

+7-990-125-43-94. Консультации жителям региона по вопросам установления личности, в том числе маломобильным гражданам;

+7-990-111-55-21. Оперативный дежурный МЧС Херсонской области. Информация по централизованной эвакуации и распределению в пункты длительного размещения по территории РФ;

+7-990-034-07-67. Министерство труда и социальной политики Херсонской области;

+7-990-111-80-13. Управление труда и социальной политики Херсонского городского округа в Геническе;

+7-990-107-08-23. Управление труда и социальной политики Херсонского городского округа в Скадовске (вопросы по начислению выплат на ребенка, ежемесячных выплат по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста);

+7-990-122-20-42. Пенсионный фонд в Геническе (задолженности по пенсии, оформление единого пособия на ребенка);

+7-860-269-01-00. МФЦ в Геническе (запись на подачу документов на получение выплаты единовременного пособия и получения жилищного сертификата, а также СНИЛС, ИНН, оформление единого пособия на ребенка, материнского (семейного) капитала);

+7-990-204-40-82. ЗАГС в Геническе (получение документов о браке, о разводе, свидетельства о рождении, о смерти, их дубликатов).

+7-990-091-82-57 (горячая линия). Министерство образования и науки Херсонской области (вопросы задолженности по зарплате, справки о месте работы и учебы детей);

+7-990-011-60-33. Администрация Херсона в Скадовске;

+7-990-030-96-64. Администрация Херсона в Геническе.