В Донецке открылся филиал Волгоградской академии МВД

Юноши и девушки пришли на день открытых дверей и уже успели попробовать себя в деле.

Возможностей получить высшее образование для будущих следователей, криминалистов и оперработников станет больше. В этом абитуриентам ДНР поможет Волгоградская академия МВД, филиал которой начнет работать в Донецке уже в этом году.

ФИЛИАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ФЕВРАЛЕ

В настоящий момент обучиться полицейским профессиям можно в Академии МВД ДНР имени Ф. Э. Дзержинского. Но спрос на эти специальности в новом регионе гораздо больше, поэтому и было принято решение расширяться.

- 25 января 2023 года объявлен конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, - сообщили в пресс-службе Волгоградской академии МВД РФ. - Претенденты до 24 февраля подали документы. Заседание ученого совета по вопросу конкурсного отбора преподавательского состава состоится 29 марта. Заявления подавали и те, кто раньше в академии не работал. В отдел кадров они предоставляли дополнительные документы. Официально филиал в Донецке зарегистрирован 1 февраля этого года.

Кстати, тесные связи между курсантами в Донецке и Волгограде существуют давно. Из города на Волге регулярно приходит гуманитарная помощь, которую в академии собирают будущие полицейские и преподаватели.

КУЗНИЦА ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ

Волгоградская академия МВД была основана в 1966 году. В это время появилась острая нехватка следователей всесоюзного уровня, которые после учебы отправлялись бороться с преступностью в самые криминогенные районы Советского Союза.

Каждый год в академии выпускают более 200 следователей, оперативников, криминалистов.

В этом году на день открытых дверей 18 февраля в академии был аншлаг - собрались свыше 1,5 тысячи юношей и девушек из более 40 регионов страны. День открытых дверей по традиции прошел нестандартно.

- Юноши и девушки побывали в «ролях» следователя, эксперта-криминалиста на месте происшествия: сделали фотографии места происшествия, сняли отпечатки пальцев рук, изъяли предметы с места ДТП, исследовали следы. В «роли» оперативного уполномоченного полиции произвели поиск подозреваемых, в том числе с использованием специальной техники, - рассказали в пресс-службе академии.