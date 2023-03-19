Помощь поступает из всех уголков страны

Тамбовское отделение передало очередную партию гумпомощи Новоайдарскому району.

ШКОЛАМ И ДЕТСКИМ САДАМ

Представители регионального отделения партии «Единая Россия» в Тамбовской области в рамках регионального проекта «Территория Дружба» передали очередную партию гуманитарной помощи для школ, детских садиков, а также сферы культуры Новоайдарского района.

- К нам приехали мэры городов Тамбовской области вместе с гуманитарной помощью. Они хотят лично узнать, в какой помощи нуждаются наши дети, учителя, наши школы и другие социальные объекты района. Очень приятно, что нас не забывают в такое сложное время. Сегодня мы можем говорить о том, что этот проект расширяется и у нас есть новые идеи, как вовлечь наших ребят в жизнь Российской Федерации, - отметила руководитель районной администрации Марина Филиппова.

Также помощь в Луганскую Народную Республику передало краснодарское региональное отделение «Единой России». Гуманитарный груз доставили жителям Стаханова, Ирмино и Алмазной. Адресную помощь в виде продуктовых наборов получили более 500 человек.

ДОБРАЯ КАЗАНЬ

Помощь доставили и в Лисичанск. Благотворительное движение «Добрая Казань» передало городу партию пластиковых труб для восстановления водопроводных сетей, стройматериалов (доски, крепеж, инструменты) и продукты питания. Общий вес - 100 тонн!

10 ТОНН ОТ ФОНДА ИМЕНИ КАДЫРОВА

Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал более 10 тонн гуманитарной помощи жителям двух сел Луганской Народной Республики.

«Добрую миссию по доставке необходимой помощи осуществили мужественные добровольцы известного спецназа «Ахмат». Более 10 тонн продуктов питания и теплых вещей доставили жителям сел Боброво и Осколоновка», - написал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

В будущем подобные гуманитарные грузы будут доставляться и в другие населенные пункты, где люди нуждаются в помощи.

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ И МАШИНЫ - ДЛЯ ЛЕСХОЗА

Помощь из Волгоградской области передали в Станично-Луганский район. В этот раз гуманитарный груз предназначен для пожарно-спасательного отряда министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. Также два автомобиля были переданы «Станично-Луганскому лесоохотничьему хозяйству».

МЧС РОССИИ ДОСТАВИЛО 350 ТОНН ПОМОЩИ

Автомобили очередного конвоя МЧС России 6 марта доставили гуманитарную помощь в республику. В МЧС республики сообщили, что из Луганска машины сразу отбыли в Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из 32 автомобилей, доставил продукты питания общим весом около 350 тонн.