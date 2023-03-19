Аграрии получили господдержку

В ЛНР предоставят новые субсидии на стимулирование производства молока.

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ежегодно проводится конкурсный отбор инвестиционных проектов, претендующих на возмещение до 25 процентов понесенных затрат. Получить господдержку могут предприятия, которые реализовали проекты по созданию или модернизации плодохранилищ, картофелехранилищ и овощехранилищ, молочных ферм, селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве, селекционно-генетических центров в птицеводстве, овцеводческих ферм, мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них, льно-, пенькоперерабатывающих производств.

Чтобы воспользоваться помощью, сельхозпроизводителям необходимо соблюсти ряд условий. В частности, введение в эксплуатацию объектов - не позднее дня предоставления заявки на участие в отборе. При создании объекта подтверждением факта ввода в эксплуатацию является наличие соответствующего разрешения.

При модернизации - акта приемки объекта или документов, подтверждающих приобретение техники и оборудования.

Также в текущем году минсельхоз ЛНР совместно с Минсельхозом РФ предоставят субсидии на проведение агротехнологических работ, стимулирование увеличения производства картофеля, овощей, молока. Предприятия АПК получат адресную поддержку с целью сохранения рабочих мест - им возместят часть затрат на производство мяса и яиц.

Тем временем уже сейчас благодаря выделенным государством субсидиям сельхозпроизводители республики наращивают выпуск продукции.

Сельскохозяйственная фирма «Агроптаха» (бывшая «Изваринская птицефабрика») Краснодонского района занимает лидирующие позиции в ЛНР. Предприятие работает в режиме полного цикла - от производства инкубационного яйца до выращивания товарного бройлера.

Сергей Хворостяненко.

- Мы произвели 12 400 тонн мясопродукции цыпленка бройлера - на 38 процентов больше, чем в 2021 году, - говорит генеральный директор сельскохозяйственной фирмы «Агроптаха» (бывшей «Изваринской птицефабрики») Сергей Хворостяненко. - За прошлый год мы произвели 12 400 тонн мясопродукции. И поняли, как Россия может поддерживать сельскохозяйственную отрасль.

Фирма «Агроптаха» в конце 2022 года получила субсидии, которые были вложены в реконструкцию убойного цеха, развитие инкубационного производства и обновления парка техники. Существенные вложения пойдут на развитие новой территории по выращиванию племенного стада.

ВАЖНО

Министр сельского хозяйства ЛНР объявил о старте приема заявок на приобретение техники в лизинг. Для приобретения тракторов, комбайнов, прицепного и навесного оборудования действует программа АО «Росагролизинга». Льготные условия предусматривают отсутствие первоначального взноса, отсрочку платежа до 1 года, удорожание не более 6 процентов.

Евгений Сорокин обратил внимание, что «Росагролизинг» предлагает аграриям льготные условия от ведущих отечественных производителей. Уже сегодня рынок самоходной техники на 90 процентов обеспечивается продукцией российских и белорусских заводов.