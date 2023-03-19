Хочешь быть - будь!

Созданная по инициативе Владимира Путина образовательная платформа «Россия - страна возможностей» (РСВ) в марте предложила новые проекты для молодежи. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник призвал юношей и девушек Луганщины активно в них участвовать.

- Государство открывает вам двери возможностей, дает попробовать свои силы в различных сферах. Не теряйтесь, пробуйте, делайте первые ошибки и пробуйте еще. Набирайтесь опыта, не бойтесь строить свою судьбу и жизнь! - сказал он.

Платформа «Россия - страна возможностей» объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. В начале каждого месяца на платформе публикуется список постоянных и новых активностей. Так, в марте стартовала программа «Больше, чем путешествие». Каждый ее участник может выиграть ценные призы и отправиться в познавательную поездку по России.

Еще одна новинка - «ТопБЛОГ». Это конкурс и бесплатная образовательная программа для тех, кто хочет стать экспертом в социальных сетях. Коучеры расскажут и покажут, какие существуют инструменты для продвижения блога и анализа аудитории, что такое нетворкинг и медиа-сопровождение. Возраст участника, по условиям конкурса, должен быть больше 14 лет. Подать заявку. Для ребят постарше - студентов и учеников выпускных классов - запущен конкурс проектов «Твой Ход». Победителей ожидает премия в миллион рублей. Регистрация продлится до 25 марта.

Для тех молодых людей, которые всерьез болеют за судьбу родного края и желают внести свой вклад в его развитие, актуален конкурс «Моя страна - моя Россия». Он проводится давно, но в его новом, двадцатом сезоне выбраны 15 номинаций, которые охватывают почти весь спектр вопросов социально-экономического развития новых территорий. Среди призов - образовательные гранты, льготы при поступлении в вузы, стажировки и возможность трудоустройства в крупные российские компании. Подать заявку можно до 31 марта.

Любителям путешествовать подойдет конкурс «Открываем Россию заново». Его победители поедут в исследовательскую экспедицию по России. Условия.

Для ребят с ограниченными возможностями стартовал чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Кроме соревнований по 214 компетенциям предусмотрены деловая и образовательная программы: мастер-классы, тренинги по личностному росту, развитие предпринимательских навыков и ярмарка вакансий. Подробности здесь.

Ну а молодым изобретателям и инженерам подойдет международный инженерный чемпионат CASE-IN. Регистрация открыта для школьников, студентов и начинающих специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Среди призов - стажировки, трудоустройство в крупных компаниях, возможность поступить в вуз мечты на льготных условиях. Узнайте больше.

И куда же без туризма? 3 - 16 апреля в Перми состоится Форум гостеприимства России. Участников ждут насыщенная деловая программа, стратегические сессии и встречи с экспертами, нетворкинг. Чтобы попасть на форум, нужно зарегистрироваться на конкурсе «Мастера гостеприимства». Регистрация и условия программы.

КСТАТИ

Среди постоянных проектов платформы - Центры компетенций, где можно прокачать разные навыки, программа «Другое Дело», проект по созданию компьютерных игр «Начни игру», «Кадровое агентство» - для будущих чиновников, для экологов - «Экософия» и другие.

В ТЕМУ

За новостями платформы «Россия - страна возможностей» можно следить в телеграм-канале «Территория новых возможностей» (t.me/write_future).

Подать онлайн-заявку для участия в конкурсах можно на сайте.

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