Развитие - залог успеха

В республике больше 100 женщин, занимающих активную общественную позицию, приняли участие в мастер-классе, направленном на саморазвитие и личностный рост. Мероприятие проходило онлайн. Организатором выступила проректор Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия - страна возможностей», координатор проекта «Женщина-лидер» Мария Афонина. Она подробно рассказала представительницам Союза женщин Донбасса, сотрудникам госорганов, СМИ и руководителям некоммерческих организаций, какие навыки и компетенции важно развивать сегодня и какими интеллектами должен обладать лидер.

Мария Афонина.

- В Мастерской управления «Сенеж» мы аккумулируем и передаем лидерские инструменты. Поэтому поделилась с женщинами нашей моделью интеллектов лидера, которая объединяет те качества, которыми необходимо обладать в турбулентном мире. Сейчас лидер должен быть не только профессионалом своего дела, но и обладать развитым эмоциональным интеллектом, умением мотивировать и вести за собой. Эти инструменты применимы в привычной жизни, и я уверена, что участницы смогут с их помощью добиться высоких результатов и развить необходимые им качества, - рассказала Мария Афонина.

На образовательной сессии участники узнали о том, какие лидеры нужны современному миру, как важно развивать разные виды интеллекта: рациональный, эмоциональный, интеллект жизненной энергии и социальный, так называемый сердечный интеллект.

- Мы услышали замечательные советы. Для меня это очень важно, потому что хороший руководитель, лидер - он учится всю жизнь. Не случайно президентом нашей страны объявлен Год педагога и наставника, и сейчас по всей стране мы благодарим педагогов и наставников, потому что без их вклада в наше развитие мы бы ничего не добились. Поэтому очень важно уделять время своему образованию, повышать уровень своих компетенций. Я благодарю Мастерскую и платформу «Россия - страна возможностей», - говорит заместитель председателя правительства ЛНР Анна Тодорова.

В рамках встречи участники выполнили упражнения, в которых каждый смог прочувствовать виды интеллекта, узнали о том, как их можно развить. Мария Афонина отметила, что сейчас наиболее востребован у современных руководителей социальный интеллект и такие качества, как доброта, доверие, эмпатия, адаптивность и умение использовать «мягкую силу».

- В нашей республике будет работать проект «Женщина-лидер». Думаю, что многим женщинам, которые находятся на руководящих должностях, это будет интересно: как управлять командой, какие есть методы, формы, механизмы работы, чтобы команда была сильной и работа велась во благо людей, - поделилась впечатлениями советник председателя Народного Совета ЛНР Юлия Величко.

Для личностного развития участницы также почерпнули много идей.

Дарья Фатеева.

- Мастер-класс был невероятно интересным, я для себя узнала много нового, - рассказала Дарья Фатеева, начальник орготдела Республиканского центра художественно-эстетического творчества. - Оказывается, у нас есть четыре вида интеллекта, а не просто IQ, как все мы раньше думали. Узнала, как важен эмоциональный интеллект, умение распознавать эмоции других людей, поставить себя на их место. Поняла, как важно развивать эмпатию - ключевое лидерское качество.

Участницы отмечали, что не только стали ближе друг к другу, нашли для себя что-то новое, но и получили заряд ярких, позитивных эмоций. Очень важно, что на мастер-классе укрепили веру в себя, ведь, как не раз отмечала Мария Афонина, если от вас исходят уверенность, радость, позитив, вы намерены идти легко и в удовольствие, то так и будете двигаться.

Ольга Стецкова.

- Спасибо большое Марии Афониной, - сказала Ольга Стецкова, руководитель детской студии танца «Love it ритм». - Вся информация была полезной и качественной. В дальнейшем эти знания помогут мне для саморазвития.

СПРАВКА «КП»

Мария Афонина - проректор Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия - страна возможностей», практический психолог, психотерапевт, бизнес-тренер уровня «Мастер» (НАСДОБР), мотивационный спикер.

Более 20 лет работала в крупных национальных и международных компаниях - KPMG, Citibank, «Вымпелком», «Росатом» на руководящих позициях.

Возглавляла центр развития лидерства Корпоративной Академии «Росатома».