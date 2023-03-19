«Лидеры возрождения» - для будущего Херсонской области

Конкурсанты разбились на две группы для участия в социальных акциях.

Поддержать будущих управленцев, которые три дня будут бороться за выход в финал, прибыли губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель полпреда Президента России в ЮФО Владимир Гурба, а также главы новых российских территорий.

- Полуфиналисты - это действительно лучшие из лучших. Вы - основа будущей команды возрождения Херсонской области. Вы те люди, от которых напрямую зависит будущее региона. Дальнейшие очные этапы конкурса позволят объединить ваши усилия, создадут из вас слаженную команду единомышленников, - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Пробиться в полуфинал конкурса «Лидеры возрождения» - задача не из легких. Участникам необходимо было пройти регистрацию и правильно ответить на вопросы дистанционного теста. Получившие самые высшие оценки смогли перейти на новый этап.

- Конкурс «Лидеры возрождения» - это часть большой работы по интеграции новых регионов в единое российское пространство. Все регионы Южного федерального округа, выполняя поручение Президента Российской Федерации, оказывают всю необходимую помощь в реализации масштабной программы восстановления и развития Запорожской и Херсонской областей. Для того чтобы эта программа была успешно реализована, в органах государственного и муниципального управления необходимы грамотные управленческие кадры, способные работать в единой системе с российскими органами власти, - сообщил заместитель полпреда Президента России в ЮФО Владимир Гурба.

Одни работали в гуманитарном штабе «Народного фронта», плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи. Другие - помогали семьям мобилизованных в Батайске.

После открытия объединенного полуфинала конкурсов «Лидеры возрождения. Херсонская область» и «Лидеры возрождения. Запорожская область» конкурсанты разбились на две группы для участия в социальных акциях. Одни работали в гуманитарном штабе «Народного фронта», плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи. Другие - помогали семьям мобилизованных в Батайске. Они вскопали огород, починили крышу, провели субботник.

Поле этого участники конкурса собрались на музыкально-поэтический вечер, который продлился более двух часов. У импровизированного «костра» они слушали стихи и песни советской и российской классики. Самые смелые вышли на сцену и исполнили авторские произведения.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Руководители не моложе 20 лет

Опыт управления не менее года

Связь с регионом проведения конкурса (родились на его территории, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, если сейчас там проживают близкие родственники).

Конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» на вновь присоединенных российских территориях проводятся впервые. В Херсонской области он стартовал 21 сентября 2022 года. Все этапы состязаний для управленцев направлены на поиск и поддержку перспективных руководителей, которые обладают лидерскими качествами, являются способными организаторами и готовы восстанавливать свои регионы.

По итогам конкурса финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области. Это позволит им получить назначение на руководящие должности в госорганы или работать в муниципалитетах, на предприятиях и в организациях, некоммерческих организациях и фондах.

ЧТО ПОЛУЧАТ ПОБЕДИТЕЛИ

По 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения в России

Участие в специальной программе развития кадрового управленческого резерва на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Мастерской управления «Сенеж», Всероссийского образовательного центра «Машук».

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