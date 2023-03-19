«Лидеры возрождения» приступают к работе

Все назначения состоялись после завершения конкурса «Лидеры возрождения», который начался в Донецкой Народной Республике 22 сентября прошлого года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Цель проекта - поиск и дальнейшая поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать хозяйство республики.

- Все назначенные на новые должности - прекрасные ребята. Конкурс позволил выявить действительно крепких профессионалов, талантливых управленцев, обладающих качествами настоящих лидеров, - заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко.

Елена Власенко.

Елена Власенко стала директором департамента по работе с инвесторами ГК «Корпорация развития Донбасса». Прежде она занимала должность директора по экономике Донецкого завода алюминиевых профилей. Выступала инициатором и участником разработки и внедрения в производство новых видов продукции для закрытия пробелов в сырьевых цепочках республики.

- У меня есть знания, опыт и энергия для участия в развитии экономики республики. Я уверена, что у меня все получится. Я легко вольюсь в коллектив. Рассчитываю уже в процессе углубления в деятельность корпорации получить знания, которые пригодятся мне в дальнейшем для развития моей личности и в профессиональной деятельности, - подчеркнула Елена Власенко.

Она отметила, что участие в конкурсе добавило ей уверенности в себе, в завтрашнем дне и в благополучии людей.

Дарья Войтенко.

Дарья Войтенко назначена помощником заместителя председателя правительства ДНР - руководителя аппарата правительства ДНР. Она начинала свой путь с общественной и добровольческой деятельности, занималась молодежной политикой. На новую работу перешла с должности пресс-секретаря заместителя председателя Народного совета.

- Было очень приятно получить предложение от правительства Донецкой Народной Республики, причем мне предоставили право выбора сферы деятельности. Хочу принести пользу родному краю. На новом месте работы буду заниматься эволюцией республики в сфере информационных технологий. Помимо этого, пригодятся и полученные ранее знания, и профильное филологическое образование.

Дарья Войтенко также отметила, что уже начала знакомство с материалами и коллегами.

- Работы много, она очень интересная и, надеюсь, перспективная, - добавила она.

Участница подчеркнула значимость конкурса для ДНР.

- Меня пригласили именно благодаря прохождению в финал. Здорово, что конкурс работает - и работает так быстро, - сказала она.

Путь Дарьи Войтенко начинался с общественной и добровольческой деятельности. Она была волонтером в благотворительной команде «Вместе к детям», руководила пресс-службой отделения общественной организации «Молодая Республика» в городе Харцызске, работала в Центре развития молодежных инициатив при министерстве молодежи, в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Роман Заглада.

Роман Заглада избавился от приставки «исполняющий обязанности» и стал директором автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет».

- Работаю в системе высшего образования уже 22 года, из них 12 лет - на руководящих должностях. Благодарен за возможность приложить свои знания, умения и опыт для того, чтобы продолжить развитие автомобильно-дорожного института ДонНТУ. Уверен, что у нас впереди много достижений и побед, - отметил он.

Роман Заглада подчеркнул, что реализация его профессиональных планов будет выстраиваться с учетом интеграции в российское образовательное пространство.

- Сейчас как никогда важна подготовка высококвалифицированных инженерных кадров. В них остро нуждается как республика, так и Российская Федерация в целом. Есть много интересных задумок, идей, проектов, - добавил директор.

По его словам, трудно переоценить значение конкурса для региона: «Это возможность для многих перспективных и талантливых управленцев проявить себя, получить признание за свои труды».

Елена Перова назначена на должность главного специалиста отдела протокола департамента информационного сопровождения и протокола Управления информационной политики, документационного обеспечения и протокола главы Донецкой Народной Республики. До начала военных действий в Донбассе Елена работала бизнес-тренером и специалистом по страхованию. С 2015 года работала в общественном движении, затем в аппарате Народного совета ДНР.

Анастасия Салистая.

Анастасия Салистая назначена менеджером по организации мероприятий отдела конгрессно-выставочных мероприятий департамента внешних связей ГК «Корпорация развития Донбасса».

- Когда услышала о конкурсе, подумала, что это хорошая возможность, большие перспективы, - почему бы и нет, - говорит девушка.

До этого она работала комиссаром и руководителем пресс-центра центрального штаба республиканских молодежных студенческих трудовых отрядов, под ее руководством находилось более 700 активистов молодежной организации.

Валерий Спажук (на фото вверху в центре) стал начальником отдела государственного надзора по ДНР Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). До 2014 года он работал в маркетинге, но с началом военной агрессии компания, в которой он работал, перенесла офис в Киев, а Валерий остался и перешел работать на госслужбу.

- Отмечу очень высокий уровень подготовки оценочных мероприятий. Участников объединяла необходимость быстрого слаживания групп для решения конкурсных заданий. Хоть задания и называются оценочными, но дают очень много новых знаний в ходе их решения. Уверен, что этот опыт для меня уникален. Эти три дня перевернули мой мир, дали много энергии для развития и, надеюсь, помогут в моей ежедневной работе, - сказал Валерий Спажук.

Виктор Сухуров назначен на должность главного специалиста секретариата руководителя администрации главы ДНР. Прежде он занимал должность главного государственного таможенного инспектора Донецкого таможенного поста Донецкой таможни. Во время студенчества занимал активную гражданскую позицию, занимался молодежной политикой и волонтерством.

Ольга Тамаш стала начальником отдела протокола департамента протокола председателя правительства ДНР аппарата правительства ДНР. До назначения она работала в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, освещала восстановление систем жизнеобеспечения.