Новые средства против старой заразы

«Гарпия» (антидроновое ружье), «Пенициллин», «Терминатор» и отвага - наши верные союзники на передовой СВО.

В ожидании анонсированного киевским режимом «большого контрнаступления ВСУ» российские подразделения не сидят сложа руки. Чистят окраины ключевых пунктов, испытывают в бою самые современные системы огневого подавления и радиоэлектронной разведки.

КРАСНЫЙ ЛИМАН УХОДИТ В ОБОРОНУ

К середине марта наши подходили так - анализируем сводки за 10 - 12 марта.

Южная группировка войск на Донецком направлении в районах Зализнянского, Красного и Тоненького в ДНР за сутки с 10 на 11 марта нивелировала более 140 «воинов света», две бронемашины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском подавляла врага в районах Невского и Червоной Диброва в ЛНР. Одна только суббота 11 марта на данном направлении была отмечена такими потерями противника: до 90 «двухсотых», две бронемашины, два пикапа, гаубица Д-30 и САУ «Акация».

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ухудшила состояние противостоящих войск в Пречистовке и Угледаре в ДНР. К праотцам отправились более двух взводов ВСУ, три бронемашины, один автомобиль и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении противник потерял более 50 украинских военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей. Нашими ударами был разбит склад боеприпасов 124-й бригады теробороны ВСУ.

В целом авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 75 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. В двух населенных пунктах ДНР - Константиновка и Приволье выведены из строя американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Нашими средствами ПВО в те же дни отправлены в металлолом четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган». Были перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM. За тот же период сбиты 11 украинских беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, а также в районах Райгородка, Оборотновка и Площанки в ЛНР и в Старомайорском и Шевченко в ДНР.

ВАС ВЫЛЕЧИТ НАШ «ПЕНИЦИЛЛИН»

«Пенициллин».

Военные эксперты с удовлетворением отмечают, что расширяется применение новых образцов российских вооружений в зоне СВО, которые еще не так давно были представлены как новинки отечественного ОПК.

До конца 2023-го число комплексов звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» в зоне спецоперации должно возрасти двукратно. «Электронный разведчик» с таким характерным «медицинским» именем эффективно отслеживает траектории полета боеприпасов артиллерии, минометов, РСЗО. И четко засекает координаты их позиций.

В чем отличие нашего комплекса от западных РЛС контрбатарейной борьбы? Российская система не использует радиоволны. Что это дает? Ты незаметен для оппонента. Средства РЭБ противника на него не действуют.

«Пенициллин» фиксирует звуковые и тепловые сигналы после выстрелов и разрывов боеприпасов. Быстро анализирует данные. И оперативно выдает точные координаты техники противника. Расположение орудий и ракетных комплексов помечается на карте. На все про все уходит... не более 5 секунд.

О фактах эффективной контрбатарейной работы российских «Пенициллинов» с артиллерией ВСУ стало известно минувшей зимой. А в марте поступила информация о начале значительного увеличения поставок данных комплексов в районы спецоперации.

А «ТЕРМИНАТОР» «ПРИДАСТ БОДРОСТИ»

«Терминатор».

Еще в июле российское Минобороны показало (впервые в ходе СВО) видео с БМПТ «Терминатор». Он предназначен для огневого сопровождения и защиты танковых колонн - и эту свою функцию в зоне спецоперации выполнял и выполняет весьма продуктивно.

В начале весны эффективную работу «Терминатора» военные корреспонденты зафиксировали на Сватовском направлении.

После выполнения боевого задания техники проверили работу боевого модуля, установили противотанковые ракеты, провели корректировку ходовой части машины. Начальник пункта технического обслуживания, на котором проводятся регламентные работы с БМПТ, отметил, что машина способна вернуться к выполнению боевой задачи в течение нескольких часов после «первого захода».

У «Терминатора» есть спаренная тридцатимиллиметровая автоматическая пушка 2А42. Она способна поражать как наземные, так и воздушные цели в любом направлении. Повышенную огневую мощь БМПТ обеспечивают два гранатомета, танковый пулемет «Калашников» и четыре противотанковые управляемые ракеты «Атака-Т». Также машина обладает новейшими средствами защиты третьего поколения «Реликт» и комбинированной броней, которая используется на современных российских танках.

ДРОН ОТ «ГАРПИИ» НЕ УЙДЕТ

Накануне Международного женского дня стало известно, что российское противодронное ружье «Гарпия» успешно протестировали под Донецком.

Источник агентства «РИА Новости» сообщил следующее об этом новом оружии: «Гарпия» работает от литиевого аккумулятора. Ее дальность действия - от полукилометра до двух километров. Оружие протестировали на одном из самых распространенных в зоне СВО коптеров - DJI Mavic Pro. Именно данная модель используется в качестве ударного дрона и несет боезаряд для сброса над чужими позициями».

Что происходит при воздействии «Гарпии» на коптер противника? Тот утрачивает связь с пультом оператора беспилотника. После чего или замирает на месте, или возвращается в точку взлета.

Притом «домашнюю точку» дрона после применения «Гарпии» может сместить - и тогда беспилотник улетит в неизвестном направлении, вызывая проклятия его хозяев.

Мартовское тестирование «Гарпии» на украинских дронах, атакующих российские позиции под Донецком, прошло успешно.