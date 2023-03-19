Создаем команду управленцев

Работа в центре распределения гуманитарной помощи.

9 марта в Ростове-на-Дону торжественно открылся первый очный полуфинал кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика». На него приехали специалисты-конкурсанты, успешно выдержавшие все испытания онлайн-этапа.

Слово высоким гостям

- Мы с особыми чувствами ждали очных этапов, чтобы посмотреть на всех вас, - сказал на церемонии врио главы ЛНР Леонид Пасечник. - В республике не хватает квалифицированных кадров буквально во всех сферах. А управленцы, способные возглавить проекты, закрыть наиболее важные направления, на вес золота. Именно поэтому руководством нашей страны, мной лично на этот конкурс и на вас, дорогие участники, возлагаются большие надежды.

Руководитель республики отдельно отметил военнослужащих, принимающих участие в конкурсе. Многие из них регистрировались, находясь на линии соприкосновения.

- Считаю абсолютно справедливым именно им - тем, кто отстаивает свободу родной земли с оружием в руках, доверить возрождение нашей Родины, - добавил Пасечник.

Депутат Госдумы от Ростовской области, паралимпиец Сергей Бурлаков также обратился к полуфиналистам.

- Вы действительно лидеры возрождения. У вас в Донбассе работы - поле непаханое, именно вам предстоит налаживать и перезапускать множество процессов, - сказал он. - Это классно, когда есть такие задачи, такой объем работ. Ведь если все сделано до тебя, если ты приходишь на все готовое, то нет мотивации, а у вас мотивация огромная.

Перед участниками первого полуфинала конкурса выступил и первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

- Вы уже успешные, состоявшиеся люди, - обратился он к будущим управленцам. - Только в Луганской Народной Республике в конкурсе приняли участие более 10 тысяч человек. А в полуфинал прошли всего около 600. Каждый из вас стал лучшим из большого числа достойных людей, и это тоже большая и серьезная победа.

«Мы приехали помочь»

Рассчитанный на несколько дней полуфинал прошел в несколько этапов, во время которых у конкурсантов была возможность проявить лидерские качества, показать свои возможности, принять участие в обучающих и коммуникационных мероприятиях. Были и контрольные тестирования, которые оценивали эксперты. Именно они решат, кто из полуфиналистов продолжит борьбу дальше.

В первый день очного состязания управленцев они приняли участие в социальной акции. Разделились на две группы. Первая поехала в пункт временного размещения (ПВР), чтобы поздравить женщин с 8 Марта и организовать развлекательную программу для детей, а вторая - в гуманитарный штаб Народного фронта. Полуфиналисты плели там маскировочные сети и делали окопные свечи для бойцов.

Светлана Переворкина.

- Мы приехали помочь. Нужно делать все вместе, дружно, - говорит конкурсантка Светлана Переворкина из Свердловска.

Максим Шевченко.

- Мне нравится участвовать в социальных акциях, помогать общему делу, - добавляет другой «лидер возрождения» Максим Шевченко из Алчевска. - Надеюсь, что ребята, которые получат эти сети и свет, будут довольны.

Светлана Муха.

С особым трепетом к социальной акции подошла Светлана Муха из поселка Лотиково Славяносербского района. Сын Светланы служит.

- Ему 21 год, он - водитель. И если мы сейчас поможем сплести эти сети, то и машина моего сына будет защищена, и боеприпасы будут защищены - это сохранение жизней наших защитников, - пояснят Светлана.

Кстати, по мнению Светланы, хороший управленец должен не только руководить, но и участвовать в процессе.

- Нужно показывать пример, вести людей за собой, - уверяет Муха. - Вклад в общее дело - это самое главное.

Первый день первого полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» завершился музыкально-поэтическим вечером.

Справка «КП»

Кадровый конкурс «Лидеры возрождения» стартовал в четырех новых регионах в сентябре прошлого года. Он строится по модели конкурса управленцев «Лидеры России» и направлен на поиск и обучение квалифицированных руководителей.

Победители будут включены в кадровые резервы своих регионов, получат миллион рублей на обучение, а также пройдут специальные образовательные программы.

В конкурсе принимают участие руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом (родились здесь, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, а также если в регионе сейчас живут их близкие родственники).