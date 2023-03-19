Новые гвардейские

Руслан Руднев в 1998 году окончил школу № 72 в Кировском районе Самары. Мурал в честь героя открыли на фасаде учебного заведения.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов гвардейскими стали 71-я зенитная ракетная бригада и 266-й отдельный штурмовой авиационный полк.

71-я зенитная ракетная бригада была сформирована в 1968 году. Входит в состав 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и дислоцируется в Амурской области. Подразделения военнослужащих бригады отличились в специальной военной операции в составе 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

226-й штурмовой авиационный полк ведет свою историю от 266-го истребительного авиационного полка, сформированного в 1941 году, который отличился в уничтожении гитлеровцев над Кубанью и Ростовом-на-Дону. А в 1944 году был переброшен на Украину, где с аэродрома Стрый до 1948 года бомбил в лесах банды бандеровцев. В начале специальной военной операции погиб командир полка - полковник Руслан Руднев. Потомственный военный летчик (его отец также был командиром этого полка), ас, который получил боевой опыт в Сирии на прошитом множественными выстрелами вражеских ПЗРК Су-25, вывел из-под удара звено штурмовиков. Командир полка прикрыл своим «Грачом» менее опытных летчиков, но сам погиб.

Ответным высокоточным ударом русских военных в квадрате, откуда нацисты стреляли в самолет полковника Руднева, было уничтожено три десятка боевиков. Затем наш спецназ зачистил эту территорию.

Указом главы государства герой награжден орденом Мужества.

У Руслана Руднева остались жена и трое сыновей. Все они определились со своей дальнейшей судьбой - только небо. 16-летний Андрей уже выбрал военное летное училище, 10-летний Тарас и 6-летний Захар обещают, что продолжат семейные традиции.