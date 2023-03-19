Что за «паспорт» готовят для семей мобилизованных?

Супруга и дочь погибшего российского военнослужащего, по образу которого был создан памятник воинам специальной военной операции, а также инициатор и один из создателей памятника Роман Ганьшин на церемонии открытия в поселке Землянский в Тамбовской области.

В конце февраля, в Послании Федеральному Собранию, Владимир Путин анонсировал создание в России специального нового фонда для поддержки семей мобилизованных и самих ветеранов.

ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

- Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда - организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается, - перечислил президент.

Важно, что речь идет не просто о выделении денег на субсидии, но и о самых разных видах реабилитации. Причем организацией помощи займутся централизованно. Это хорошо для быстрого распространения удачного опыта.

Например, в каком-нибудь отдаленном районе муниципалы могут банально не знать, как создать психологическую помощь для фронтовиков. Но руководство фонда сможет прислать объяснение и советы. Созданием нового фонда поручено заняться правительству и Госсовету по социальной политике.

- У нас уже действуют меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных конфликтов. Думаю, что в дальнейшем государственный фонд, о котором я сказал, может заниматься и этими важнейшими вопросами. Надо это проработать, и прошу правительство это сделать, - указал глава страны.

Как конкретно будет работать фонд, кто его возглавит, какой бюджет предусмотрен - еще не ясно. Многие детали пока прорабатываются. Но кое-что уже становится понятно.

НАДО ПОНЯТЬ, КОМУ ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ

Например, общаясь с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, российский лидер одобрил идею «паспорта» семьи мобилизованного. Объясняем, о чем речь.

Районные власти - депутаты или прямо глава должны встретиться с каждой семьей мобилизованного.

Муниципалам надо выяснить, сколько родственников у ветерана, в каких условиях они живут (есть ли вода, отопление, не течет ли крыша), устроен ли ребенок в сад и так далее.

Хватает ли семье денег на жизнь?

Дальше, когда картина становится более-менее ясна, и появляется тот самый «паспорт». Это конкретный перечень мер поддержки для каждой отдельной семьи.

За семьей ветерана закрепляется свой соцработник, который будет следить за ее потребностями.

На областном уровне власти считают, сколько конкретно денег нужно на поддержку всех родственников бойцов. Потом из бюджета региона адресно выделяются нужные средства. Все мы понимаем, что без финансирования мало какое благое начинание будет успешным.

- Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну, - сказал Путин о «паспорте» семей мобилизованных.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев уточнил, что со своей стороны смогут сделать федеральные власти. Они могут помочь с крупными задачами:

Обучение. Сюда входит переподготовка и жен мобилизованных, и ветеранов (если захотят), высшее образование детей. Правительство уже выделило квоту в вузах для чад бойцов СВО.

Социальные контракты. Это популярная мера поддержки малообеспеченных семей, когда людям безвозвратно дают деньги на начало какого-то небольшого своего дела. Примеры самые разные: от покупки швейной машины до оплаты новой теплицы.

Лечение. Семьи могут бесплатно отправлять в санатории на юг, а ветеранов - в профильные клиники.

Ну и, конечно, власти займутся бытом самих ветеранов. Комиссия Госсовета по социальной политике изучит инфраструктурные возможности разных регионов. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который на федеральном уровне курирует эту тему, сообщил, что в 40 регионах есть госпитали, профессионально занимающиеся реабилитацией военных. Ветеранов из районов, где нет своей реабилитации, отправят в соседние, где все уже построено.