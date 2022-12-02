Донецкое училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки получило микроавтобус от Союзного государства России и Белоруссии

Автобус ПАЗ «Vector NEXT» рассчитан на 30 мест, он изготовлен по специальному заказу и имеет особую комплектацию. Фото: ДАН

В Донецке с рабочей поездкой побывал Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. В ходе визита он передал в рамках гуманитарной помощи Донецкому училищу олимпийского резерва имени Сергея Бубки микроавтобус.

Транспорт был передан училищу в рамках гуманитарной программы «Детям Донбасса». Фото: ДАН

Как подчеркнул сам Мезенцев, самое главное - это товарищеские отношения и взаимовыручка между братскими народами.

- Это не просто набор помощи, набор компьютеров, те же самые автобусы, интерактивные доски, проекционное оборудование, те продукты, которые мы привозили, спортинвентарь - это подтверждение того, что мы вместе, - считает госсекретарь СГ.

Уточняется, что переданный училищу автобус ПАЗ «Vector NEXT» рассчитан на 30 мест, он изготовлен по специальному заказу и имеет особую комплектацию. Такую же машину и компьютерную технику Дмитрий Мезенцев передал также учебным заведениям в ЛНР.

Такой же автобус и компьютерную технику Дмитрий Мезенцев передал учебным заведениям в ЛНР. Фото: ЛИЦ

В общей сложности для двух республик были привезены 111 компьютеров, 10 интерактивных досок и столько же проекционных систем, а также два лингафонных кабинета. Все - в рамках гуманитарной программы «Детям Донбасса». По словам гостя, формирование комфортной образовательной среды позволит каждому учащемуся новых российских регионов чувствовать себя человеком, который шаг за шагом совершенствует свое мастерство и добивается успехов.

Вся поступившая компьютерная техника будет распределена между образовательными учреждениями ДНР и ЛНР. Фото: ЛИЦ

В Донецке и Луганске поблагодарили Союзное государство за оказанную помощь.

- От Союзного государства, Совета мы получаем уже не первый раз помощь и поддержку. Для меня очень важно, что пристальное внимание уделяется нашим детям, нашим спортсменам, - отметил присутствовавший при передаче техники врио Главы ДНР Денис Пушилин.

При передаче техники присутствовал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Фото: ДАН

А врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил руководство Союзного государства за помощь и деятельную поддержку Донбасса, ответив при этом, что жители республики сейчас в этом очень нуждаются.

Врио главы ЛНР поблагодарил госсекретаря за гуманитарную помощь и внимание, ответив, что Республика сейчас в этом очень нуждается. Фото: ТГ/Пасечник

Уточняется, что компьютерная техника будет распределена между образовательными учреждениями ДНР и ЛНР.

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