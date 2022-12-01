В ЛНР посмертно наградили орденом «За доблесть» защитника Республики Александра Коростелева, замученного в украинском плену

Боец не сдался, не проявил слабость, а остался верным идеалам своей русской души. Фото: respublika_LNR

В ЛНР посмертно наградили орденом «За доблесть» I степени военнослужащего Народной милиции Республики сержанта Александра Коростелева, который был до смерти замучен в украинском плену. Указ о награждении солдата подписал врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Об этом сообщили в газетном издании «Республика».

Там уточнили, что награду погибшего вручили его семье. Во время общения с родными военнослужащего советник Главы ЛНР Анна Сорока заявила, что ей известно, когда и кого именно начинают пытать вооруженные формирования Украины.

- Они пытают тех людей, которые не сдаются, не проявляют слабость, а остаются верными идеалам своей русской души, своей семье, своей земле, - подчеркнула она.

Награду погибшего бойца вручили его родным. Фото: respublika_LNR

Сообщается, что на теле Александра Коростелева, которое было доставлено в Республику в рамках обмена с украинской стороной, были обнаружены следы прижизненных пыток. По словам советницы Главы ЛНР, страшно осознавать, что такие методы ведения войны еще можно встретить в современном XXI веке.

Как рассказала вдова военнослужащего Татьяна, Александр прошел боевое крещение еще в 2014 году и в феврале этого года пошел на фронт добровольцем, сказав: «Мои ребята там, а я буду дома сидеть?». Жена пыталась отговорить мужа от такого решения, но он, как глава семьи, настоял на своем.

- Для меня эта награда - прежде всего гордость за Сашу, - призналась Татьяна.

О том, каким пыткам и ужасным условиям содержания подвергаются защитники Республики на территории Украины, ранее уже говорил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник. На насильственные методы украинской стороны указывала и уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова.

Узнать об этом можно было также со слов самих освобожденных из плена военнослужащих Народной милиции. Сегодня они выступили на брифинге в ЛИЦ.

О том, каким пыткам и ужасным условиям содержания подвергаются защитники Республики на территории Украины, рассказали сами освобожденные пленные. Фото: ЛИЦ

Так, защитник ЛНР Дмитрий Иванов отметил, что особенно жестоко украинские силовики относились к военнослужащим Донбасса, которые являются контрактниками. На них пытались оказать максимальное психологическое и моральное давление. Били, угрожали искалечить, натравливали собак.

- Правда, собака не сильно кусала, а так легонько щипала, она же тоже понимала. Когда грузили в машину, один подошел, автоматом ударил в лоб дулом, было рассечение, - вспоминает солдат.

Думал, от пережитого сдадут нервы, однако смог взять себя в руки. Хотя его иногда оставляли ночевать в клетке под открытым небом или проводили допросы часами. А еще кормили как скот - например, могли дать «суп» из картофельных очисток без соли и специй.

Еще один освобожденный из украинского плена военнослужащий Народной милиции Республики Егор Егоров также рассказал про истязания в украинском плену.

- Нас связали, и мы просидели в сарае пять дней, потом приехала машина и мы поехали в харьковское СИЗО, там пробыли семь дней. Кормили плохо. Потом поехали вагонами в киевское СИЗО, кормили тоже плохо. Вызывали на допросы. Били, было и такое, - говорит он.

Отметим, что по данным аппарата омбудсмена ЛНР, всего из украинского плена за время проведения специальной военной операции удалось вернуть 122 защитника Республики. Это произошло в рамках проведения нескольких этапов обмена.

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