Эксперт рассказал, почему в Донецке установилась очень ветреная погода

Зонт от ветра не спасает. Фото: Евгения ГУСЕВА

Начало зимы, 1 декабря, стало третьим днем в Донецке, когда сильный ветер порывами до 23 метров в секунду делает малоприятным пребывание на улице.

- Редкостной красоты багровый рассвет предсказывал на четверг, 1 декабря, ветреную погоду и без всяких синоптических карт, - рассказывает биофизик Владимир Еремеев. – Однако если взглянуть на них, виден главный виновник нашей погоды.

По словам эксперта, помимо большой массы холодного воздуха над Сибирью и Дальним Востоком, ближе к нам расположился антициклон (зона высокого давления) с центром в районе Нижнего Новгорода.

- Температура в центре антициклона – бодрящие -17°C. Так что похолодать может и у нас – ближе к понедельнику. Но пока в Донецке -17°C не прогнозируют, - говорит Владимир Еремеев. Осадки в виде снега не ожидаются.

К хорошим новостям можно отнести то, что в середине дня 1 декабря интервалы между порывами ветра стали больше.

- А вот рано утром был действительно холодный штормовой ветер, который резал лицо как полярная пурга. Если бы и еще и серьезный «минус» добавился, было бы совсем невесело, - отмечает Владимир Еремеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ферма у «Азовстали» в Мариуполе: Колоритное хозяйство Николая Жицкого.

Фермер из Мариуполя рассказал, как приходилось выживать во время боевых действий (подробнее).