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Общество1 декабря 2022 9:00

Эксперт рассказал, почему в Донецке установилась очень ветреная погода

Днем 1 декабря порывы ветра стали чуть реже, но все так же не дают многим горожанам выйти на улицу
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Зонт от ветра не спасает.

Зонт от ветра не спасает.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Начало зимы, 1 декабря, стало третьим днем в Донецке, когда сильный ветер порывами до 23 метров в секунду делает малоприятным пребывание на улице.

- Редкостной красоты багровый рассвет предсказывал на четверг, 1 декабря, ветреную погоду и без всяких синоптических карт, - рассказывает биофизик Владимир Еремеев. – Однако если взглянуть на них, виден главный виновник нашей погоды.

По словам эксперта, помимо большой массы холодного воздуха над Сибирью и Дальним Востоком, ближе к нам расположился антициклон (зона высокого давления) с центром в районе Нижнего Новгорода.

- Температура в центре антициклона – бодрящие -17°C. Так что похолодать может и у нас – ближе к понедельнику. Но пока в Донецке -17°C не прогнозируют, - говорит Владимир Еремеев. Осадки в виде снега не ожидаются.

К хорошим новостям можно отнести то, что в середине дня 1 декабря интервалы между порывами ветра стали больше.

- А вот рано утром был действительно холодный штормовой ветер, который резал лицо как полярная пурга. Если бы и еще и серьезный «минус» добавился, было бы совсем невесело, - отмечает Владимир Еремеев.

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