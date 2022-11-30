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Общество30 ноября 2022 14:00

Цены на рынках ДНР накануне зимы: предновогоднего рывка еще нет

Ассортимент овощей на рынках заметно сократился
Авторы (2):
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Андрей ТЮТЮНИКОВ
Привокзальный рынок Донецка до сих пор полностью не восстановился после обстрелов ВСУ

Привокзальный рынок Донецка до сих пор полностью не восстановился после обстрелов ВСУ

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Изобилие свежих овощей по низким ценам на рынках ДНР закончилось – по крайней мере до следующего лета. Хорошая новость в том, что резкого рывка цен на картофель, морковь, белокочанную капусту не произошло.

Торговцы любят пугать этим покупателей в сезон массовой закупки овощей на зиму, но, как показывает практика, процент пропавших из-за хранения дома «даров земли» вполне компенсирует ценовые перепады. Это в случае, если базар не подконтролен откровенным спекулянтам.

Ценовые перекосы и охота за водой

Традиционно на рынках в Донецке цены ниже, чем в супермаркетах. В конце ноября сложилась странная ситуация: без всяких очередей лук, капусту и картофель в сетевых магазинах можно было взять на 10-15 рублей за килограмм дешевле, чем на базаре и ограничений на продажу товара в одни руки не вводилось. Например, сейчас цена лука на рынке доходит до 60 рублей за килограмм, а в супермаркете у дома – 23.

На рынках в конце осени наблюдались довольно интересные перекосы цен: например, свежие помидоры можно было купить и за 80-100 рублей за кг. - мелкие, остаток местного урожая, и за 180 – крупные, привозные из южных регионов.

Любители делать домашнюю консервацию были бы счастливы предаться любимому занятию, если бы воду подавали чаще, чем раз в три дня и не было непонятных перебоев в этом графике, случившихся как раз в конце ноября.

Все разговоры на рынках не о ценах, а о ситуации с водоснабжением и с обстрелами. Свист в небе, грохот взрыва в соседнем микрорайоне, и даже немногие продавцы и покупатели разбегаются в разные стороны, чтобы не стать жертвой обстрела ВСУ.

В такой ситуации традиционная народная «маркетинговая» игра «найди товар подешевле» превращается в приключение с особым привкусом опасности.

Покупателей на рынках стало меньше, но они есть. Ассортимент у продавцов, конечно, зимний – овощи и фрукты длительного хранения, цитрусовые и хурма.

Дополнительный фактор неопределённости вносит стремление всех участников торговли получить бесплатную питьевую воду в пункте раздачи. Поскольку за ней стоят очереди в несколько сот человек, практикуется «бригадный подряд»: одна активная дама (как правило мужская часть играет роль доставщиков воды) занимает очередь на себя и 5-6 подружек и отстаивает от посягательств занятое место до последнего.

Так что, придя на рынок, вы можете увидеть, как выбранная вами торговая точка (и соседние) закрываются и продавцы стройными рядами устремляются в сторону школы, или ж-д вокзала, где именно сейчас раздают бесплатную питьевую воду.

Предновогодние перспективы

На данный момент стоимость традиционно дорожающего к Новому году мяса остается на прежнем уровне. Правда, это касается народных разновидностей: кур-бройлеров, говядины и свинины.

За фермерскую утку могут потребовать 950 рублей за тушку (продается без весов, ветеринарного контроля и документов – просто из багажника легкового автомобиля). Не знает границ и фантазия продавцов домашних кур. Корреспонденту «Комсомолки» предлагали купить крупную домашнюю курицу за 1200 рублей, причем взвешивали ее старыми потертыми ручными весами.

Торгуют таким товаром за переделами рынков: во дворах, на подъездах к базару.

Между тем, в государственном магазине тушка курицы стоит 160 рублей за кг.

Как поведут в наших условиях цены перед Новым годом, предсказать сложно. Можно ожидать как резкого рывка так и его отсутствия: под обстрелами ВСУ многим не до праздников. А тем, чьи мужья и дети участвуют в спецоперации и встречают праздники на фронте, тем более не до застолий.

КОММЕНТАРИЙ

Донецкий экономист Виктор Трофимов: Вместо новогоднего скачка цен будут акции и скидки

Когда Украина начала необъявленную войну против Донбасса в 2014 году, маркетинговые акции (скидки, распродажи) практически ушли в прошлое. Товар уценялся в большинстве случаев, если он залежался или был закуплен посредственного качества.

- Я прогнозирую, что под Новый годы цены на отдельные товары будут снижаться, - говорит донецкий экономист Виктор Трофимов. – Да, боевые действия продолжаются, но граница с РФ стала чисто условной (административной, как между регионами), ни что не препятствует завести больше товара заработать с оборота, а не наценкой на штуку. Так что вместо новогоднего скачка цен будут акции и скидки – не на рынках, конечно, а в супермаркетах.

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