Цены на рынках ДНР накануне зимы: предновогоднего рывка еще нет

Привокзальный рынок Донецка до сих пор полностью не восстановился после обстрелов ВСУ Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Изобилие свежих овощей по низким ценам на рынках ДНР закончилось – по крайней мере до следующего лета. Хорошая новость в том, что резкого рывка цен на картофель, морковь, белокочанную капусту не произошло.

Торговцы любят пугать этим покупателей в сезон массовой закупки овощей на зиму, но, как показывает практика, процент пропавших из-за хранения дома «даров земли» вполне компенсирует ценовые перепады. Это в случае, если базар не подконтролен откровенным спекулянтам.

Ценовые перекосы и охота за водой

Традиционно на рынках в Донецке цены ниже, чем в супермаркетах. В конце ноября сложилась странная ситуация: без всяких очередей лук, капусту и картофель в сетевых магазинах можно было взять на 10-15 рублей за килограмм дешевле, чем на базаре и ограничений на продажу товара в одни руки не вводилось. Например, сейчас цена лука на рынке доходит до 60 рублей за килограмм, а в супермаркете у дома – 23.

На рынках в конце осени наблюдались довольно интересные перекосы цен: например, свежие помидоры можно было купить и за 80-100 рублей за кг. - мелкие, остаток местного урожая, и за 180 – крупные, привозные из южных регионов.

Любители делать домашнюю консервацию были бы счастливы предаться любимому занятию, если бы воду подавали чаще, чем раз в три дня и не было непонятных перебоев в этом графике, случившихся как раз в конце ноября.

Все разговоры на рынках не о ценах, а о ситуации с водоснабжением и с обстрелами. Свист в небе, грохот взрыва в соседнем микрорайоне, и даже немногие продавцы и покупатели разбегаются в разные стороны, чтобы не стать жертвой обстрела ВСУ.

В такой ситуации традиционная народная «маркетинговая» игра «найди товар подешевле» превращается в приключение с особым привкусом опасности.

Покупателей на рынках стало меньше, но они есть. Ассортимент у продавцов, конечно, зимний – овощи и фрукты длительного хранения, цитрусовые и хурма.

Дополнительный фактор неопределённости вносит стремление всех участников торговли получить бесплатную питьевую воду в пункте раздачи. Поскольку за ней стоят очереди в несколько сот человек, практикуется «бригадный подряд»: одна активная дама (как правило мужская часть играет роль доставщиков воды) занимает очередь на себя и 5-6 подружек и отстаивает от посягательств занятое место до последнего.

Так что, придя на рынок, вы можете увидеть, как выбранная вами торговая точка (и соседние) закрываются и продавцы стройными рядами устремляются в сторону школы, или ж-д вокзала, где именно сейчас раздают бесплатную питьевую воду.

Предновогодние перспективы

На данный момент стоимость традиционно дорожающего к Новому году мяса остается на прежнем уровне. Правда, это касается народных разновидностей: кур-бройлеров, говядины и свинины.

За фермерскую утку могут потребовать 950 рублей за тушку (продается без весов, ветеринарного контроля и документов – просто из багажника легкового автомобиля). Не знает границ и фантазия продавцов домашних кур. Корреспонденту «Комсомолки» предлагали купить крупную домашнюю курицу за 1200 рублей, причем взвешивали ее старыми потертыми ручными весами.

Торгуют таким товаром за переделами рынков: во дворах, на подъездах к базару.

Между тем, в государственном магазине тушка курицы стоит 160 рублей за кг.

Как поведут в наших условиях цены перед Новым годом, предсказать сложно. Можно ожидать как резкого рывка так и его отсутствия: под обстрелами ВСУ многим не до праздников. А тем, чьи мужья и дети участвуют в спецоперации и встречают праздники на фронте, тем более не до застолий.

КОММЕНТАРИЙ

Донецкий экономист Виктор Трофимов: Вместо новогоднего скачка цен будут акции и скидки

Когда Украина начала необъявленную войну против Донбасса в 2014 году, маркетинговые акции (скидки, распродажи) практически ушли в прошлое. Товар уценялся в большинстве случаев, если он залежался или был закуплен посредственного качества.

- Я прогнозирую, что под Новый годы цены на отдельные товары будут снижаться, - говорит донецкий экономист Виктор Трофимов. – Да, боевые действия продолжаются, но граница с РФ стала чисто условной (административной, как между регионами), ни что не препятствует завести больше товара заработать с оборота, а не наценкой на штуку. Так что вместо новогоднего скачка цен будут акции и скидки – не на рынках, конечно, а в супермаркетах.

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