Штормовой ветер в ДНР будет дуть до конца недели

Штормовой ветер сбивает в Донецке с ног. Фото: Евгения ГУСЕВА

Начиная со вторника жители ДНР столкнулись с новой проблемой, на этот раз метеорологического характера. Порывы зимнего штормового ветра до 23 метров в секунду, которые отмечались сегодня, 30 ноября,– даже дышать на улице тяжело.

Сильного мороза нет, но из-за ветра кажется, что царит лютый холод.

- Пишут минус один, а у нас минус одиннадцать, мы особенные, - торговцы на рынке пытаются согревать себя шутками. Однако на лицах тревога: товар мерзнет прямо на прилавках и нужно принимать решение – свернуть торговлю прямо с утра или ждать запоздалых отважных покупателей.

Между тем, пенсионеры выходят получить бесплатную питьевую воду, да и рабочий день никто не отменял. Продлится это «ветровое бедствие» до конца недели.

- Воздух из холодного антициклона в Сибири проходит через степи Северного Казахстана. Поэтому температура около нуля, но отмечаются сильные порывы ветра, - рассказал «Комсомолке» биофизик Владимир Еремеев.

Врачи настойчиво рекомендуют сохранять предельное внимание и осторожность людям с хроническими заболеваниями и ослабленным здоровьем.

- Нужно двигаться медленно, дышать через шарф. Запотели или обмерзли очки – зайти в ближайший магазин и привести их в порядок. Нужно помнить, что упасть и получить перелом - это занимает у пациента секунды, а выздоравливать потом придется неделями, а то и месяцами, – говорит врач-терапевт высшей категории Светлана Романова.

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