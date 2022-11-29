Восстановление справедливости: На монумент в честь Ленинского комсомола в Мариуполе вернули ордена

В годы постмайданной Украины это памятное место, как и многие другие, было изуродовано декоммунизацией Фото: Александр ИВАНОВ

Монумент в честь Ленинского комсомола у ныне разбитого кинотеатра «Комсомолец» в Мариуполе был открыт 29 октября 1968 года - через два года после награждения городской комсомольской организации орденом Трудового Красного Знамени.

На монументе представлены фигуры молодых красноармейца, уже в наши времена поврежденного осколками от сражений с неонацистами, солдата Великой Отечественной войны и космонавта.

Фигура молодого красноармейца была посечена осколками уже в наши дни, во время боев за город Фото: Александр ИВАНОВ

В годы постмайданной Украины это памятное место, как и многие другие, было изуродовано декоммунизацией - ордена сорваны, а сам монумент украинские националисты регулярно заливали краской.

После освобождения Мариуполя памятнику придали новый облик.

После освобождения Мариуполя памятнику придали новый облик Фото: Александр ИВАНОВ

Ордена возвращены в цветном формате на родное место, а фигуры, воплощающие подвиг людей ушедших лет, были очищены и покрашены.

Ордена возвращены в цветном формате на родное место Фото: Александр ИВАНОВ

Фигуры, воплощающие подвиг людей ушедших лет, были очищены и покрашены Фото: Александр ИВАНОВ

В следующем году разбитое здание кинотеатра и расположенный рядом монумент вместе с прилегающей территорией по плану подвергнутся обновлению и реконструкции.

В следующем году разбитое здание кинотеатра и расположенный рядом монумент вместе с прилегающей территорией по плану подвергнутся обновлению и реконструкции Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, ранее мы писали, что в ЛНР открыли обновленный памятник князю Игорю. Пострадавший от обстрелов ВСУ мемориал был восстановлен по поручению Президента России Владимира Путина. Реконструкция и расширение памятника проводилось с учетом всех исторических событий, в том числе новейшей истории Луганщины.

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