Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2022 15:00

Восстановление справедливости: На монумент в честь Ленинского комсомола в Мариуполе вернули ордена

Теперь памятник обрел свой первоначальный вид
Александр ИВАНОВ
В годы постмайданной Украины это памятное место, как и многие другие, было изуродовано декоммунизацией

В годы постмайданной Украины это памятное место, как и многие другие, было изуродовано декоммунизацией

Фото: Александр ИВАНОВ

Монумент в честь Ленинского комсомола у ныне разбитого кинотеатра «Комсомолец» в Мариуполе был открыт 29 октября 1968 года - через два года после награждения городской комсомольской организации орденом Трудового Красного Знамени.

На монументе представлены фигуры молодых красноармейца, уже в наши времена поврежденного осколками от сражений с неонацистами, солдата Великой Отечественной войны и космонавта.

Фигура молодого красноармейца была посечена осколками уже в наши дни, во время боев за город

Фигура молодого красноармейца была посечена осколками уже в наши дни, во время боев за город

Фото: Александр ИВАНОВ

В годы постмайданной Украины это памятное место, как и многие другие, было изуродовано декоммунизацией - ордена сорваны, а сам монумент украинские националисты регулярно заливали краской.

После освобождения Мариуполя памятнику придали новый облик.

После освобождения Мариуполя памятнику придали новый облик

После освобождения Мариуполя памятнику придали новый облик

Фото: Александр ИВАНОВ

Ордена возвращены в цветном формате на родное место, а фигуры, воплощающие подвиг людей ушедших лет, были очищены и покрашены.

Ордена возвращены в цветном формате на родное место

Ордена возвращены в цветном формате на родное место

Фото: Александр ИВАНОВ

Фигуры, воплощающие подвиг людей ушедших лет, были очищены и покрашены

Фигуры, воплощающие подвиг людей ушедших лет, были очищены и покрашены

Фото: Александр ИВАНОВ

В следующем году разбитое здание кинотеатра и расположенный рядом монумент вместе с прилегающей территорией по плану подвергнутся обновлению и реконструкции.

В следующем году разбитое здание кинотеатра и расположенный рядом монумент вместе с прилегающей территорией по плану подвергнутся обновлению и реконструкции

В следующем году разбитое здание кинотеатра и расположенный рядом монумент вместе с прилегающей территорией по плану подвергнутся обновлению и реконструкции

Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, ранее мы писали, что в ЛНР открыли обновленный памятник князю Игорю. Пострадавший от обстрелов ВСУ мемориал был восстановлен по поручению Президента России Владимира Путина. Реконструкция и расширение памятника проводилось с учетом всех исторических событий, в том числе новейшей истории Луганщины.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Луганске установили памятник строителям, погибшим при защите Донбасса

Мемориал представляет собой стелу с нанесенной на нее картой ЛНР, а на пьедестале находятся строительная и военная каски (подробнее)

Интересное