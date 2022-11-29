Отпустил беспризорника и поставил крест на карьере: Внучка одного из первых пионеров Донецка рассказала о судьбе своего деда

Участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, 1967 год. ФОТО: Архив КП

В октябре 1922 года возник один из первых отрядов юных пионеров в Донбассе, в Артемовске (ныне Бахмут). Первым его вожатым был комсомолец, наш земляк, будущий писатель, сценарист и военный корреспондент Борис Горбатов. Известность ему принесла работа в 1930 – х годах собкором «Правды» в Арктике. Позже был военкором и прославился «Письмами к товарищу» , которые вплоть до 1944 года публиковала центральная пресса.

В июле 1922 года была создана организация юных спартаковцев (старое название пионеров – Ред.) в Мариуполе. К концу 1924 года в пионерской организации Донбасса насчитывалось 396 отрядов, объединивших 32 тысячи пионеров.

Дончанка Ирина Бузыкина собирала сведения о своем деде, одним из первых пионеров, фронтовике Иване Петровиче Бузыкине.

- Увы, все сгорело, - со слезами говорит Ирина. – В 2016-м снаряд попал прямо в дом, бежали в чем есть. Поселили в общежитие. Все семейные фотографии, альбомы – все сгорело.

Но Ирина тщательно собирает историю семьи. Пишет все в тетрадках, ноутбука нет. Таких тетрадок у нее уже пять. Надеется, что потомкам пригодится.

КАК ВСЕ ЗАРОЖДАЛОСЬ

19 мая 1922 года II Всероссийская конференция комсомола приняла решение о создании в Советском Союзе пионерской организации. Пионерия просуществовала 69 лет, за это время в ее рядах побывало более 210 млн человек.

До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, но после смерти Ленина Всесоюзной организации дали имя вождя. У истоков советского пионерского движения стояла Надежда Крупская, и это действительно так. Но большую роль сыграл также советский педагог Иннокентий Жуков.

Жуков был поклонником скаутов, и во многом благодаря ему пионерская организация переняла так много от бойскаутов. Именно Жуков предложил девиз «Будь готов!», который стал приветствием каждого советского пионера. Сама Крупская была не в восторге от скаутского движения, считала его пережитками капитализма.

Несмотря на это, Крупская признавала, что бойскаутское движение очень эффективно воспитывает детей в нужном государству духе, и предлагала перенять некоторые методы воспитания.

По мнению Крупской, чтобы вступить в пионеры, нужно было знать цели РКСМ (Революционный коммунистический союз молодежи), знают содержание двух – трех книжек, и принимают участие в субботниках.

Лагерь "Артек" стал пионерской легендой. ФОТО: Архив КП

ИСКЛЮЧИЛИ ЗА «НЕПРАВИЛЬНЫЙ» ДУШЕВНЫЙ ПОРЫВ

- Дедушка рассказывал, что принимал участие в пионерских рейдах – ловили беспризорников, - говорит Ирина Бузыкина. – Ему было тогда 13 лет. Вспоминал, что как-то поймал мальчишку у подвала в центре нынешнего Донецка. Явно, беспризорник. Его друзья оказались резвее, удрали. А мальчишка так жалостливо попросил, мол, отпустите, дяденька. Хотя они с моим дедушкой были почти ровесники. Дедушка и отпустил. Кто – то из его товарищей доложил об этом в пионерскую дружину. Было собрание, из пионеров деда исключили. Да и потом судьба у него была тяжелой.

Иван Бузыкин воевал, попал в плен, отсидел в немецком концлагере, а позже – в исправительно-трудовой колонии под Макеевкой.

- Он запомнил данные того мальчишки, которого отпустил, - говорит Ирина. – Позже его все же поймали, но уже милиционеры. Беспризорники воровали по мелочи на рынке. Так вот, этот мальчик позже сделал карьеру военного. А дед всю жизнь проработал токарем на Точмаше. Как ни ходатайствовал начальник цеха - его даже в бригадиры не брали.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В пионерах была и внучка Лукашенко

Организация существует и сейчас

В пионерках была дочь Лукашенко. ФОТО: Архив КП

«Белорусская республиканская пионерская организация» – одно из самых массовых детских объединений в стране, насчитывает почти 600 тысяч членов.

О своей самостоятельной деятельности пионерская организация Беларуси заявила 13 сентября 1990 года на Х Республиканском слете пионеров Республики Беларусь.

Членом БРПО может быть любой гражданин Республики Беларусь старше 7 лет независимо от его отношения к религии, который признает Устав и выполняет его.

Официально пионерия — дело добровольное. Идеологические работники признаются, что становится все труднее заставить школьников вступить в пионерию, особенно в столице государства. Однако если школьник не вступил в это объединение, то карьера чиновника ему заказана. А у учителей даже есть план «по пионерам».

Пионеры в праздничной форме, с флагами и громкими речевками — обязательный атрибут всех государственных праздников и торжественных «общенародных» мероприятий; за пределами праздников их обычная нагрузка — шефство над ветеранами и участие в субботниках.

Конечно, современная пионерская организация в Белоруссии кое в чем отличается от своей советской прародительницы. Белорусские пионеры носят красно-зеленые (в цвет государственного флага) галстуки, а место Ленина в пантеоне занял бессменный глава государства, за 20 лет правления которого уже успело вырасти и обзавестись собственными детьми поколение белорусов. В основе воспитания белорусских пионеров — идеи стабильности, «социального государства» и патриотизма.

Именно Вторая мировая до сих пор остается в центре белорусской системы воспитания патриотизма, вместе с тезисом «кругом враги».

В 2009 году пионеркой стала и внучка Лукашенко Виктория. Сейчас ей 24 года, она актриса.

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