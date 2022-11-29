В Лутугинском районе ЛНР обеспечить теплом социально-значимые объекты помогут модульные котельные

Торжественная церемония пуска природного газа состоялась в поселках городского типа Успенка и Белореченский. Фото: «Луганьмедиа»

В поселках городского типа Успенка и Белореченский в ЛНР произвели запуск новых блочно-модульных котельных. Их установка была выполнена в рамках помощи, оказанной на правах шефов Ульяновской областью России. Об этом сообщили в администрации Лутугинского района Республики.

Там уточнили, что новые котельные работают на газу. Они обеспечат теплом целый ряд социальных объектов, таких как белореченскую среднюю школу, белореченский ясли-сад «Росинка», успенский городской Дом культуры. Кроме того, специалисты подключили к газу здание, в котором расположен отдел по работе с территорией Успенка - Успенка-1.

- Благодаря помощи братского региона в установке новых, современных котельных удастся снизить потери тепла и обеспечить его бесперебойную поставку в социальные объекты Лутугинского района, - заявили в мэрии.

Газовые установки обеспечат стабильным теплом социальные объекты Лутугинщины. Фото: «Луганьмедиа»

Как отметил главный специалист по автоматике ЗАО «Автономные системы теплоснабжения» Антон Максимов, новые котельные работают полностью в автономном режиме, поэтому постоянного присутствия персонала им не требуется. Умная автоматика все рассчитает сама.

Умная автоматика все рассчитает сама. Фото: «Луганьмедиа»

- Они укомплектованы системой внутреннего газоснабжения с устройством безопасности и узлом учета расхода топлива с коррекцией по температуре и давлению, системой диспетчерской сигнализации, системой автоматизированного пожаротушения. Здесь также установлены приборы погодозависимой автоматики, которые обеспечивают плавное изменение температуры теплоносителя в системе отопления при изменении температуры наружного воздуха, - пояснил специалист.

Новые котельные работают полностью в автономном режиме. Фото: «Луганьмедиа»

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР доставили модульные котельные, которые обеспечат теплом города Северодонецкой агломерации. Специалисты ведут масштабные работы по восстановлению объектов теплоснабжения на освобожденных территориях Республики.

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