«С них можно брать пример»: Травматолога из Владимира восхитила трудоспособность медиков Донбасса

Самарцы восстанавливают Центр первичной медико-санитарной помощи в Снежном

Регионы-шефы не только восстанавливают дома и передают в города и районы гуманитарную помощь, но и участвуют в восстановлении и усовершенствовании целых отраслей. Медицина занимает особое место, ведь от ее уровня зависят здоровье и жизни тысяч людей.

Российскими специалистами восстановлено более 30 больниц и поликлиник в Донецкой и Луганской Народных Республиках. До конца года строители планируют завершить работы еще на 82 объектах.

В Докучаевск передали «скорые» и оборудование

В рамках шефской помощи подшефному Докучаевску Владимирская область закупила для местной больницы автомобили скорой помощи, операционные столы, камеры для хранения стерильного инструмента и другое медицинское оборудование. Также область поможет больнице отремонтировать пищеблок и построить морг взамен разрушенного.

Исполняющая обязанности главного врача больницы Новоазовска Оксана Кирикова

Коллеги из региона-шефа помогают медикам Докучаевска регулярно. Сейчас в больнице работают хирург, травматолог, невропатолог и медсестра из Владимирской области.

— Мы просили именно тех докторов, которых нам не хватает. Анестезиологи, хирурги, травматологи самое актуальное в данной ситуации. Владимирская область предоставила нам бригады, — говорит главврач центральной больницы Докучаевска Андрей Еременко. — Очень серьезная помощь была нам оказана. Сейчас у нас немного поменьше боевых действий, но все равно есть раненые.

— Приехал в город Докучаевск по личным убеждениям, мотивациям и по своему настрою, - рассказывает травматолог из Владимира Александр Митин. — Это исключительно мое решение, и я считаю, что оно правильное. У местных врачей такая трудоспособность, такая работоспособность с их стороны — это просто удивительно. Так как работают они, можно только брать в пример. Дай Бог, чтобы наконец-то наступили плановые и спокойные времена в первую очередь для них и всей Донецкой Республики.

Травматолог из Владимира Александр Митин

Восстанавливают больницу в Новоазовске

Усовершенствование медицинской сферы идет и в других городах. На юге продолжается восстановление Новоазовской больницы. Об этом рассказал вице-премьер Республики Евгений Солнцев.

— В медицинском учреждении под шефством Московской области уже завершен ремонт инфекционного отделения и проводится капитальный ремонт первого и второго корпусов. Благодарные жители — это тот результат, на который мы работаем! И никто не оценит нашу работу лучше, чем люди, которые каждый день наблюдают за преображением своей малой родины, — говорит вице-премьер.

Больница Новоазовска обслуживает не только жителей района, но и гостей города в летний период. Загруженность медучреждения — высокая, персонал трудолюбивый. О восстановлении больницы мечтали давно.

— Настолько у нас тесное взаимопонимание и взаимодействие с Москвой и Московской областью, что не передать словами. Они нас слышат, понимают нас, учитывают все наши пожелания. Мы даже не ожидали такого внимания к себе, говорит исполняющая обязанности главного врача больницы Новоазовска Оксана Кирикова.

Московская область не только ведет ремонт в нашей больнице, но и помогает в приобретении оборудования, мебели. Создаются комфортные условия для работы и для лечения пациентов.

Исполняющая обязанности главного врача больницы Новоазовска Оксана Кирикова

— Мы благодарны нашим шефам за то, что они активно взялись за восстановление нашего района, - говорит жительница Новоазовска Ольга Митяева. – Особая благодарность за школы, больницы, и, конечно же, дороги.

Работы идут в Центре медпомощи в Снежном

Тем временем специалисты Самарской области восстанавливают Центр медпомощи в Снежном. Строителями полностью заменены все конструкции кровли на всех зданиях комплекса, окна, система отопления, сейчас проводятся отделочные работы.

— Здесь было запланировано провести капитальный ремонт кровли, окон и частично посмотреть инженерные коммуникации, к которым подходят водоснабжение и канализация, но, когда приехали специалисты из Самары, они детально обследовали все помещение и пришли к выводу, что только этими мерами обойтись мы не сможем. Они решили провести капитальный ремонт всего здания, — говорит главврач учреждения Михаил Москаленко.

Сотрудники больницы благодарны строителям, которые работают без выходных с утра до вечера.

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