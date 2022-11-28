Военные эксперты ДНР установили, откуда украинские боевики обстреляли жилые дома в Ленинском районе Донецка

Украинский снаряд попал прямо в кровлю дома по улице Ивана Ткаченко Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 28 ноября, утром украинские боевики нанесли удары из РСЗО «Град» по Червоногвардейскому району Макеевки и из арторудий калибром 155 мм – по Ленинскому району Донецка. В результате обстрелов возникли крупные пожары, которые было видно на многие километры вокруг.

Военные эксперты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Ленинского района Донецка с применением артиллерии калибром 155 мм, а также уточнили направление ведения огня.

Украинский снаряд попал прямо в кровлю дома по улице Ивана Ткаченко Фото: Иван ЖИЛЯК

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе села Антоновка Марьинского района. Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают совместно с Киевом терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, - говорится в сообщении.

Зафиксированы повреждения по адресам:

- ул. Ивана Ткаченко, 163, 167 – частные жилые дома, повреждено остекление и магистральный газопровод;

- ул. Ивана Ткаченко,165/2 – прямое попадание в кровлю дома;

- ул. Изюмовская, 15 – многоквартирный жилой дом, повреждено остекление;

- ул. Изюмовская – возгорание автомобилей.

К счастью, обошлось без жертв.

Украинский снаряд попал прямо в кровлю дома по улице Ивана Ткаченко Фото: Иван ЖИЛЯК

В Червоногвардейском районе Макеевки были повреждены 6 грузовых автомобилей по ул. Антропова, 2. Пожарные Макеевки в течение часа потушили огонь. Помимо транспорта была повреждена инфраструктура госпредприятия «Донецкавтогаз» и автотранспортного предприятия.

Украинский снаряд попал прямо в кровлю дома по улице Ивана Ткаченко Фото: Иван ЖИЛЯК

Досталось сегодня и многострадальной Горловке. В Никитовском районе города практически полностью уничтожен жилой дом по ул. Туркенича, 33, повреждены автомобили и линия электропередач.

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