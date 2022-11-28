Работа в Донецке и ДНР 2022: Каких специалистов ищут в Республике

Всем нужны рабочие. ФОТО: РЦЗ ДНР

Работа в Донецке и ДНР 2022 есть, чтобы там не говорили пессимисты. Восстановительные работы на новых территориях поражают своим масштабом. Строятся жилые дома – гораздо комфортнее, чем те, которые разрушили украинские боевики. Возводятся современные больничные комплексы, восстанавливаются школы и детсады. Из других регионов России восстанавливать территории-новички в составе РФ приехали около 40 тысяч специалистов. Но и местные специалисты вполне могут найти себе работу на тех же объектах по восстановлению – вакансий море. Рабочие руки и грамотные инженеры нужны везде.

Всем нужны рабочие. ФОТО: РЦЗ ДНР

КТО ВОСТРЕБОВАН

Еще с начала военного конфликта с Украиной, в ДНР были востребованы рабочие строительных специальностей, газосварщики, токари, грузчики. В Республиканском центре занятости ДНР порядка тридцати тысяч вакансий. Это не считая тех, которые организации ищут сами. К примеру, жителям постоянно приходит рассылка от МЧС – нужны водители, саперы, водолазы, кинологи. А госпредприятие «Вода Донбасса» срочно ищет машинистов буровой установки.

- Помимо строителей, Республике нужны и медики, учителя, воспитатели, - рассказали «КП» в Центре занятости ДНР. – Всегда востребованы бухгалтера, экономисты, продавцы, торговые агенты. А с началом отопительного сезона получили очень много заявок от котельных. Туда нужны все – от простых рабочих, слесарей, до инженеров. Есть вакансии и на шахтах. И традиционно ищем сотрудников в госучреждения – пенсионные управления, отделы соцзащиты.

На популярном портале трудовых ресурсов Superjob отметили такую тенденцию.

- Рост вакансий отмечаем не с присоединения регионов, а раньше, когда началось восстановление инфраструктуры, - говорит директор портала вакансий Superjob Алексей Захаров. - В основном ищут людей рабочих специальностей, врачей и учителей, сотрудников силовых структур.

Строительные вакансии в лидерах. ФОТО: РЦЗ ДНР

Газосварщик Сергей Мироненко из Донецка говорит, что работу в ДНР найти не сложно, было бы желание.

- Украинские пропагандисты уже много лет кричат, что в ДНР нет работы. Смешно! – Говорит Сергей Мироненко. – Я недавно друга устроил электриком в ЖЭК. В коммунальном хозяйстве специалисты всегда нужны. Так начальник ЖЭКа прямо чуть ли не с объятиями на него накинулся. Встречали как родного. А в такой атмосфере и работать приятно. Работу всегда найти можно, было бы желание. А с присоединением в РФ возможностей у нас стало больше.

САМЫЕ ДОРОГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – В МАРИУПОЛЕ

- Однозначно говорить о фиксированном размере зарплаты не совсем корректно, - пояснили «КП» в Центре занятости. – Работодатель часто указывает так называемую «голую» ставку. Но во многих местах существуют надбавки, премиальные и т.д. Сейчас самые высокие зарплаты указал Мариуполь. Там работодатели заявили зарплату 100 тысяч рублей для электриков, подсобных рабочих, кровельщиков, слесарей – сантехников, штукатуров, маляров, сварщиков. Но есть предложения (уборщиков помещений, к примеру) – такие же, как и в других городах Республики – около 12 тыс. рублей. Охранник в Мариуполе может заработать столько же, сколько и в других населенных пунктах – около 30 тыс. рублей.

В других городах ДНР работодатели заявили о следующих зарплатах (цифры взяты средние по городам Республики):

- водитель – 30 тыс. руб.

- главный специалист – от 18 до 40 тыс. руб.

Электрогазосварщик – 30 тыс. руб.

- электрик – 25 тыс. руб.

- машинист котельной (кочегар) – 23 тыс. руб.

- дорожный рабочий – 22 тыс. руб.

- экономист – 26 тыс. руб.

- учитель – 18 тыс. руб.

- врач – 17 – 30 тыс. руб.

БУДЬ В КУРСЕ

В Центре занятости не только помогают с поиском работы, но и обучают новым профессиям. Есть специальные программы для выпускников, женщинам в декретном отпуске и пенсионерам.

Горячая линия Центра занятости ДНР

(+7856) 303-39-39

(+7949) 352-65-37

(+7949) 352-65-38

Сайт rcz-dnr.ru

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